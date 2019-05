Se billedserie DSB har udpeget 70 hektar nordvest for Mogenstrup som mulig placering af det kommende lokomotiv- og togvognsværksted. DSB har indgået en aftale om køb af Fladsågård. I aftalen indgår en forkøbsret. Statsbanerne vil bruge det skraverede areal til værksted for togene, mens resten af arealet (markeret med rødt) forventes solgt. Illustration: DSB

Byrådet siger ja tak til DSB værksted

Næstved - 29. maj 2019 kl. 09:07 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DSB's planer om et værksted ved Mogenstrup blev tirsdag aften godkendt af byrådet. Nu kan arbejdet gå i gang med at udarbejde en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen. Der er dog lang vej endnu, inden DSB kan gå i gang med at bygge det nye værksted, der efter alt at dømme kommer til at ligge nordnordvest for Mogenstrup langs med åsen.

Læs også: DSBs nye centralværksted er rykket tættere på Sydsjælland

Når de to planer er udarbejdet, skal de sendes i høring. I den forbindelse vil der også blive afholdt et borgermøde. Tidligere har en borgergruppe foreslået at rykke det store værksted en smule, så det ikke ligger så tæt på den fredede ås, men det betyder, at DSB skal købe mere jord og af en anden lodsejer, end man erhvervede ved købet af Fladsågård.

Formand for Plan og Erhvervsudvalget Daniel Lillerøi (S) fortalte, at man ville tage borgerforslaget med i overvejelserne. Borgmester Carsten Rasmussen (S) slog dog fast, at man ikke bare kan tage en anden mands jord.

Der var en generel begejstring for DSBs planer, som man forventer vil give flere hundrede arbejdspladser og måske også uddannelsespladser. Især Per Sørensen (S) havde svært ved at skjule sin glæde.

- Jeg er enormt begejstret, sagde han.

Det var et enstemmigt byråd, der valgte at gå videre med planerne.

