Byrådet på glatis: Skal tage stilling til en skøjtehal i byen

Næstved - 03. juni 2021 kl. 15:22 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

I årevis er der blevet ført en luftig debat om en skøjtehal i Næstved. Der er blevet samlet penge ind og lokale ildsjæle har med skiftende held forsøgt at overbevise politikerne om at byggeriet af en skøjtehal, den første på Sjælland udenfor hovedstadsområdet, vil være en rigtig god idé.

Og nu sker der noget. På næste byrådsmøde, tirsdag den 29. juni, vil byrådet blive præsenteret for et beslutningsforslag om byggeri af en skøjtehal ved siden af det nye svømmehalsbyggeri ved Stenlængegård. Forslaget er fremsendt af Venstres Rico Carlsen og Per Sørensen fra Socialdemokratiet og handler helt konkret om, at byrådet skal tage stilling en principbeslutning om byggeri af skøjtefaciliteter i byen, til glæde for alle dem der vil spille ishockey, dyrke kunstskøjteløb eller som bare vil have en gang munter motion med familien på glatis.

- Vi har indgået et budget, der rækker to år frem. Men i efteråret 2022 skal vi vedtage et nyt budget. Derfor er det vigtigt, at vi sender et signal til det nye byråd om at skøjtehallen er en rigtig beslutning og et stort aktiv for Næstved, siger Rico Carlsen.

Vi skal i gang Han medgiver, at hvis det nye byråd, der bliver fundet efter valget i november, synes det er en tåbelig idé, så skrinlægges projektet.

- Men jeg tror, at en hel del af byrådsmedlemmerne fortsætter ind i næste periode. Derfor er det vigtigt at vi kommer i gang med at skaffe anlægsøkonomien til byggeri af en skøjtehal, så tidligt som muligt, tilføjer Rico Carlsen.

Inspiration i Hørsholm Sammen med store dele af byrådet var de to skøjteivrige politikere i oktober 2019 på besøg i Hørsholm for at se på kommunens nye skøjtefaciliteter. Her havde man netop indviet en træningshal uden tilskuerpladser til 45 millioner kroner. Og det er præcis sådan en hal som de to skøjteivrige politikere har på ønskesedlen.

- Den billigste hal, en boblehal, koster cirka 19 millioner kroner, mens en egentlig træningshal koster godt 40 millioner kroner. I Hørsholm er isen i brug fra klokken 6 til 23.30 og bliver brugt til meget mere end skøjteløb og ishockey. Den bruges også til firmahockey, polterabendhockey, fødselsdagsarrangementer, alkoholfrit skøjtedisco, speedscating og offentlige åbne skøjteløb, argumenterer de to skøjteglade politikere.

Dårlig timing På Stenlængegård er der i lokalplanen gjort plads til en skøjtehal. Og synergien med svømmehallen vil være perfekt, mener Rico Carlsen.

- Svømmehallen skal varmes op og skøjtebanen køles ned. Dermed vil energien fra opvarmningen af svømmehallen kunne bruges til nedkøling af skøjtehallen og omvendt. Desuden vil der allerede være etableret parkeringspladser og café. Det er faktisk temmelig smart, siger Rico Carlsen.

Selvom der utvivlsomt vil være nogen, der vil betegne forslaget som det rene valgflæsk, så er kommunens politiske førstemand ikke afvisende overfor idéen om at Næstved bliver hjemsted for den første skøjtehal udenfor hovedstadsområdet. Men timingen er dårlig, ja faktisk direkte uansvarlig, mener Carsten Rasmussen (S).

- Planen om at tage pengene fra det eksisterende anlægsbudget holder ikke. Så skal vi ud og fortælle kommende tilflyttere, at der desværre ikke blev råd til en ny daginstitution. I kan gå i skøjtehallen i stedet. Vi må også sige nej til at lægge ny asfalt på vejene og lappe huller i kommunens bygninger. Det dur simpelthen ikke, fastslår borgmesteren.

Han vil først have svømmehallen sikkert i hus. Den kan blive dyrere end forventet og derfor er det vigtig med kommunale kroner på kistebunden.

- Når det nye byråd skal vedtage nyt budget kan skøjtehallen komme på banen. Men ikke nu - det tror jeg ikke der vil være flertal for.