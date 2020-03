Så længe alle forholdsregler er truffet, kan byrådet godt mødes i aften, mener borgmester Carsten Rasmussen (S).Foto: Thomas Olsen

Byrådet mødes trods coronakritik

Næstved - 17. marts 2020 kl. 14:00 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Først meldte DFeren Niels Kelberg afbud til byrådsmødet i aften.

Så kom et afbud fra Enhedslistens Freja Lynæs Larsen. Hun er socialpædagog og arbejder med meget svage borgere.

- Jeg vil ikke kunne se mig selv i øjnene, hvis en borger bliver smittet igennem mig, og jeg ikke har gjort alt for at forhindre at blive smittet, siger Freja Lynæs Larsen.

Venstres Elmer Jacobsen hoster og har for en sikkerheds skyld meldt forfald til aftenens møde i byrådssalen.

Det samme har hans partifælle Kirsten Devantier meddelt borgmesteren.

Men de øvrige 27 lokalpolitikere og to fra administrationen gennemfører mødet - dog uden andre i byrådssalen.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) fastholder, at der ikke er noget til hinder for at gennemføre mødet.

Så længe alle sikkerhedsforanstaltninger er truffet og der ikke må komme folk udefra, er det hans vurdering, at byrådet kan mødes uden at risikere spredning af corona-smitte.

Blandt andre dyrlæge Christian Holt kritiserer borgmesteren for at gennemføre et møde, som han mener nemt kan udskydes.

- Hvilke punkter på byrådets dagsorden er så vigtige, at de ikke kan udsættes? Aflys mødet eller udsæt alle ikke akutte punkter. Så følger byrådet statsministerens henstilling til os alle om at stå sammen ved at holde afstand. Der er forskel på at forebygge og forhindre. Med håndsprit kan du forebygge, men ikke forhindre smitte. Hvis du ikke mødes, kan du ikke smitte, siger Christian Holt.

Ifølge Social- og indenrigsministeriet kan et møde i kommunalbestyrelsen aflyses. Men så skal der være enighed om det.

Eller at der er »tungtvejende grunde« til at aflyse. Det kan for eksempel være vejr- eller trafikforhold, som gør det umuligt for flere af medlemmerne at komme frem til mødet.

- Det har ikke noget med min dømmekraft at gøre. Jeg har ikke mandat til at aflyse mødet. Jeg har mandat til at sørge for, at vi afvikler mødet under betryggende forhold. I den alvorlige situation vi står i, har alle fået besked på, at føler de sig utilpasse, skal de blive hjemme, siger Carsten Rasmussen.

Han mener, at der er så vigtige sager på dagsordenen, at mødet bør gennemføres.

Blandt andet om der stadig skal være nationale tests i folkeskolerne. Byrådets svar skal lande hos Undervisningsministeriet senest 14. april.

Desuden er der en lukket sag, der kræver byrådets godkendelse til at erhverve en grund.

- Det kan have økonomiske konsekvenser, hvis byrådet ikke godkender denne handel nu, siger Carsten Rasmussen.

Hvis man vil følge lokaldemokratiet i aktion, kan man se byrådsmødet live på Facebook.