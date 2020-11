Byrådet har besluttet, at Næsytved Kommune stiller sig til rådighed, hvis Folketinget beslutter at tage et antal flygtningebørn fra Moria-lejren på den græske ø Lesbos. Foto: Næstved Kommune

Byråd slår fast: Vi er klar til at tage imod flygtningebørn fra Morialejren

Ellers var det et enigt byråd, der vedtog at sende et brev til udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye (S) for at meddele at Næstved er klar til at tage nogle flygtningebørn fra Morialejren på den græske ø Lesbos, hvis det skulle blive aktuelt.