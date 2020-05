Flere andre placeringer af et DSB-værksted var i spil, blandt andet Gangesbro lige nord for Næstved. Men valget faldt på Fårebakkerne nær Mogenstrup. Foto: Robert Andersen

Byråd sender bøn til minister: Godkend DSB-værksted nu

Nu er der ikke andet at gøre end at sætte sin lid til, at erhvervsminister Simon Kollerup (S) nikker ja til planerne om af bygge et stort nyt DSB.-værksted lidt uden for Mogenstrup, hvis DSB og Næstved Kommune vil undgå en forsinkelse, som vil opstår, hvis planerne skal gennem Planklagenævnet først.