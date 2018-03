Allerede på valgnatten aftalte borgmester Carsten Rasmussen (S) med De Radikale, SF og Enhedslisten, at skattestigninger en mulighed. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Send til din ven. X Artiklen: Byråd gør klar til skattestigning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byråd gør klar til skattestigning

Næstved - 21. marts 2018 kl. 10:48 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved byråd gør klar til en skattestigning. Efter fire år med en meget stram økonomisk politik, ønsker et flertal i byrådet at bruge flere penge på service. Og velfærd.

Allerede på valgnatten blev der drøftet skattestigninger. Efter byrådsvalget dannede Socialdemokratiet regering med Radikale, Enhedslisten og SF. Og det flertal vil have mulighed for at hæve personskatten.

Tirsdag aften tog det nye byråd den første af formentlig en del økonomiske debatter.

Og fronterne er trukket rimeligt skarps op, når det gælder personskatten. Borgmester Carsten Rasmussens flertal er indstillet på at søge skattepuljen for at få lov til at hæve skatten.

Venstre og De Konservative afviser enhver tanke en skattestigning. Og derfor stemte de også imod den økonomiske plan for 2018-21. Planen er sammen med budget-strategien kogebogen for de kommende budget-forhandlinger. Lige efter sommerferien fremlægger borgmester Carsten Rasmussen et budget-forslag, som skal behandles to gange i byrådet.

De sidste fire år har der været meget bred opbakning til kommunens budget, men her ved starten ser det ud til, at i hvert fald V og K bliver svære at få med et bredt forlig.

Byrådsflertallet har strategien klar. Hovedpunkterne er at enprocent-besparelserne fjernes, der lægges 10-årige anlægsbudgetter, og der er i begrænset mulighed for at genoprettet trængte områder.

Endelig fastholdes linjen med, at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger.

For at få budgettet til at hænge sammen, er det tanken at bruge kassebeholdningen.

Et konservativt forslag om at skatten ikke må stige fik støtte fra Venstre og Githa Nelander fra Dansk Folkeparti. De øvrige partier stemte imod.

Kommunen holder i øvrigt borgermøde om budgettet den 5. april på Grønnegades Kaserne.

Borgmester Carsten Rasmussen mener, at det er en god anledning til at komme med forslag. Og få orientering om, hvad pengene bruges til.

Byrådet har førstebehandling af budget 2019 den 18. september.

relaterede artikler

Sjællands bedste handelsby 21. marts 2018 kl. 05:55

Skal havnen flyttes til Ydernæs? 20. marts 2018 kl. 15:30