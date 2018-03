Pavillonerne blev stillet op i 2015 og skulle fjernes i 2018 - nu har byrådet givet dispensation, så de kan blive på Skyttemarksvej til 2020. Foto: Mogens Lorentzen

Byråd giver dispensation til flygtningepavilloner

Næstved - 22. marts 2018 kl. 06:19 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flygtningebyen på Skyttemarksvej i Næstved har fået forlænget levetiden med to år. Næstved byråd har givet dispensation, så pavillonerne kan blive stående frem til juni 2020. Men så er det også slut.

Læs også: Åbent hus i flygtningeboliger

Det var et enigt byråd, der tirsdag aften besluttede at beholde pavillonerne. Årsagen er, at det er særdeles vanskeligt at finde billige boliger til de 72 flygtninge, der i øjeblikket bor i pavillonerne.

Flygtningebyen blev opstillet i 2015, hvor flygtningekrisen rasede i hele Europa. Og flygtningene strømmede over grænsen til Danmark.

Næstved Kommune var hurtig til at etablere pavillon-byen på Skyttemarksvej. For hurtig viste det sig, da der ikke var søgt byggetilladelse. Og i øvrigt løb økonomien løbsk. Der var afsat 4,5 millioner kroner til projektet, men regningen blev på over 12 millioner kroner.

Det er historie. Nu fungerer flygtningebyen.

- Vi forlænger dispensation med to år. Men så forventer vi også, at der udarbejdes en plan for afviklingen af pavillonerne, siger borgmester Carsten Rasmussen (S).

Det er Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, der har ansvaret for flygtningebyen. Og formand Annette Brix (K) erkendte, at man nok skulle have været i gang tidligere med at finde alternative boliger. Det er imidlertid meget svært at finde boliger, som flygtninge kan betale. Integrationsydelsen er 6.182 kroner om måneden. Og pengene skal række til husleje, opvarmning, transport og mad.

- Boligerne fungerer, men vi går nu gang med at udarbejde en afviklingsplan. Måske kan vi sælge pavillonerne, når vi ikke længere skal bruge dem, siger Anette Brix.

Hun tilføjer, at kommunen vil kontakte naboerne og invitere til et dialogmøde.

- Vi vil høre naboerne, om de har nogle ønsker. Måske skal vi plante en hæk ud mod vejen, så bolden ikke løber ud på vejen, siger Anette Brix.

Ingeniørfirmaet Lyngkilde har vurderet, at det vil koste godt to millioner kroner at fjerne pavillonerne og få asfalteret p-pladsen. Den sidste udgift er måske ikke nødvendig. Der er faktisk planer om boligbyggeri på det areal.

Næstved Kommune har i øjeblikket 202 flygtninge placeret i midlertidige boliger - de 72 bor i pavillonerne på Skyttemarksvej.

