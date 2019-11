Det bliver i gennemsnit en lille smule dyrere at have børn i kommunale dagtilbud. En plads i vuggestuen stiger mest, mens prisen på en plads i dagplejen falder. Foto: Mia Than West

Byråd ændrer priser for pasning

Næstved - 20. november 2019 kl. 13:15 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var et enigt byråd, der tirsdag aften besluttede, at priserne for at have børn i kommunens dagtilbud skal ændres. I gennemsnit stiger priserne for at få sine børn passet. De eneste, som kommer til at spare lidt penge, er forældre med børn i kommunens dagplejer.

Den eneste takst der falder, er taksten for børn mellem nul og to år i dagplejen. Her vil forældrepar i gennemsnit spare 207 kroner om måneden. Størst er besparelsen for forældre til børn, der bliver passet på fuld tid. De sparer 263 kroner om måneden, mens pladsen til et barn, der bliver passet på deltid, falder med 163 kroner om måneden.

Gennemsnitsprisen for at have et barn i dagpleje i 2020 er 2430 kroner, alt efter om barnet er indskrevet på fuld tid eller deltid. Forældre med børn i vuggestue eller ældre børn, der går i børnehave eller SFO, skal have lidt flere mønter op af lommen i 2020, end de har haft i år.

Stigningen i prisen på en plads i en kommunal vuggestue, børnehave og SFO ligger på mellem 40 og 66 kroner om måneden. Det betyder, at forældrene må til lommerne og betale 640 kroner mere om året i gennemsnit, end de hidtil har gjort.

Byrådsmødet tirsdag aften var byrådets sidste chance for at godkende taksterne for priserne i kommunens dagtilbud for 2020. Ifølge dagtilbudsloven skal dette være gjort i november måned. På den måde har kommunen mulighed for at varsle forældre om ændringerne, mindst en måned før de træder i kraft.

Forældrebetalingen i Næstved Kommune udgør 25 procent af den samlede pris for en plads i et dagtilbud, dog uden husleje.

