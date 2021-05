Se billedserie Drømmen om penthousebyggeri i op til otte etager i Rådmandshaven er skrinlagt på ubestemt tid. Der kom kun ét bud, og det var hang ikke sammen økonomisk. Illustration: Næstved Kommune

Bymidteprojekt er skrinlagt: En streg i regningen for byen

Næstved - 26. maj 2021 kl. 04:43 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Drømmen om en tæt befolket bymidte er skrinlagt på ubestemt tid. Et enigt økonomiudvalg har afvist det eneste indkomne bud på boligbyggeri på bysiden af Rådmandshaven, da det ikke hang sammen økonomisk. Dermed visner visionen om mere gang i gaden og penthouseboliger i op til otte etager lige midt i byen.

- Vi må erkende, at drømmen om 2.000 flere indbyggere i bymidten er sat på pause. Der kom kun ét bud bud og det hang ikke sammen med de krav vi har stillet til byggeriet på bysiden af Rådmandshaven, siger borgmester Carsten Rasmussen (S) om afvisningen, der blev behandlet om et lukket punkt på Økonomiudvalgets seneste møde.

Dyre p-pladser Det er især kravet om underjordiske parkeringspladser og byggeri af et P-hus, der fordyrer boligbyggeriet fra Dania til Kindhestegade og dermed gør det svært for investorerne at få det til at hænge sammen.

- Det siger sig selv, at det er dyrt at bygge boliger i bymidten, når vi stiller krav til bygherre om nedgravede parkeringspladser og et P-hus med gratis parkering, tilføjer borgmesteren.

Afvisningen af buddet er dog ikke ensbetydende med, at hele Rådmandshave-projektet er skrinlagt. Der kan dukke nye investorer op og det er stadig muligt at bygge på den anden side af Rådmandshaven, den der vender ud mod skoven.

- Det er klart, det bliver billigere at bygge der hvor administrationsbygningen har til huse fremfor i en tæt befolket bymidte, siger Carsten Rasmussen.

Streg i regningen Venstres gruppeformand Kristian Skov-Andersen kalder det en alvorlig streg i regningen, at projektet på bysiden af Rådmandshaven er blevet droppet.

- Jeg er selvfølgelig helt enig i afvisningen af det bud vi fik, men jeg har flere gange efterlyst bedre dialog med investorerne. Altså man kan bygge på bar mark i Haslev og andre steder, og så må det undre, at vi ikke fik noget bedre ud af Rådmandshaven, siger Kristian Skov-Andersen og tilføjer:

- Så må vi håbe det går bedre på havnen.

Begejstringen fejlede ellers ingenting, da byrådet sendte lokalplanforslaget i offentlig høring i september 2019.

- Det er en unik beliggenhed og det bliver en kæmpe succes, lød det i byrådssalen i Teatergade hvor et samlet byråd, minus Enhedslisten og Githa Nelander, leverede et jublende ja til mere liv i bymidten med byggeri på begge sider af Rådmandshaven. Nu er drømmen indhentet af virkeligheden - og den tegner anderledes bøvlet og besværlig, da investorerne ikke bed på krogen, men i stedet efterlod byen med et bud, der ikke gav nogen mening.