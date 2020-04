Næstved Cityforenings webportal Næstvedshop.dk har nu været i luften i gode to uger og bliver brugt.

Bymidtens webportal er gået i stå

Næstved Cityforening, som 3. april lancerede den nye webportal for bymidtens butikker, har 170 medlemmer. Heraf er en del banker, revisorer, ejendomsmæglere og deslige, mens de 82 af medlemmerne er fysiske butikker inklusive frisører og lignende, som kunne tænkes at ligge på Næstveshop.dk.

Der er pt. 23 forretninger, som har oprettet sig på portalen, og af disse har fem intet lagt på endnu. Så reelt har 18 medlemmer indtil nu gjort brug af Næstved Cityforenings tilbud om kunne vise op til 25 gode tilbud på den fælles side. Det er under en fjerdedel af de mulige aktive på webportalen.

Under en fjerdedel

Foreløbig april ud er der gratis udbringning af de varer, som kunder køber på portalen, og de første uger har resulteret i 129 solgte varer fordelt på 65 ordrer. I alt er der solgt for godt 30.000 kroner, så det er i gennemsnit godt 360 kroner per ordre.

Siden blev lanceret som et hastebidrag i coronatiden, og hos Næstved Cityforening er der tilfredshed med tingenes tilstand pt.

- Hvis vi har samme antal, eller bare 30 butikker på, om to uger, så er vi godt tilfredse, siger René Jørgensen.

Udstillingsvidue

Selv om der nu igen begynder at komme gang i de fysiske butikker, så mener citychefen bestemt, at der også fremover vil være brug for Næstvedshop.dk.