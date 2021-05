Bymidtens nye opholdsrum spærret i halvanden måned

Kvægtorvet er under forvandling og fra i dag og frem til 28. juni er der lukket for gennemkørende trafik. Det sker for at give plads til de håndværkere som er i færd med at forskønne byrummet med granitbelægning, træer, planter og beton til den nye Kvægtorvstrappe.