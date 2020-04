Torsdag eftermiddag var der stadig ret fredeligt i bymidten, men det skulle der gerne snart blive lavet om på. De fleste butikker melder klar til at genåbne, nu hvor Danmark så småt kommer i omdrejninger igen. Foto: Ida Steenfeldt Andersen

Bymidten vender tilbage - dog uden citynat

Næstved - 17. april 2020 kl. 18:01 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når samfundet så småt begynder at åbne igen, følger bymidten i Næstved med.

Det er den klare ambition fra Næstved Cityforening, som har opfordret alle butikker i Næstved downtown til som minimum at holde åbent kl. 10-16 på hverdage og 10-14 om lørdagen, hvis det på nogen måde er muligt.

Det gælder selvfølgelig kun butikker, som må holde åbent ifølge de pt. gældende regler, så i første omgang bliver det uden blandt andet caféer og optikere.

Optimisme - Der er klart en optimisme blandt butikkerne i bymidten. Mange vil gerne i gang igen, siger chef for Næstved Cityforening Daniel Lillerøi.

Store tøjbutikker som Gahr-Jensen og Johs. Clausen har åbnet igen, og citychefen regner med, at det meget snart vil gælde hovedparten af bymidtens butikker.

- Der er brug for både at få ekspedienterne og kunderne tilbage. Selvfølgelig stadig med hensyntagen til, at man overholder regler om at holde afstand og deslige, understreger citychefen.

Ingen citynat Cityforeningen vil gøre, hvad der er muligt, for at skabe liv i bymidten her i foråret og hen over sommeren, men det har været nødvendigt at aflyse/udskyde citynatten, der var på programmet den 1. maj.

- En citynat kan i løbet af dagen samle 8.000-10.000 personer i bymidten, så det går ikke som situationen er nu, konstaterer citychefen.

- Vi savner rigtig meget at få et tal for, hvor grænsen går for store forsamlinger, siger Daniel Lillerøi.

Det muliges kunst Statsministeren har lovet at komme et tal for, hvad der regnes for store forsamlinger inden længe. Måske afhænger tallet af hvor stort et areal, der er til rådighed? Eller er der andre faktorer, som spiller ind?

Det vil være afgørende for, om der kan laves en alternativ citynat, noget cityforeningen i givet fald vil gøre, så snart det er muligt.

Og bliver det overhovedet muligt at holde ølfestival i år?

- Vi ved det ikke, før vi får et tal på, hvad der regnes som store forsamlinger, siger citychefen, men nu vender livet i hvert fald tilbage til bymidten med genåbningen af de fleste butikker.

