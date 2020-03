Bymidten præget af lukninger

Kings & Queens forlader bymidten i løbet af foråret efter at have solgt modetøj i hjertet af Næstved siden 2009 - først i Sct. Mortensgade og senere på Hjultorv, hvor butikken råder over 400 kvadratmeter. Men indehaver af den landsdækkende butikskæde Carsten Plambech har tidligere fortalt til Sjællandske, at Kings & Queens fungerer bedre som en centerbutik, og i Næstved Storcenter bliver butikken på 700 kvadratmeter.