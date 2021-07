Bylaug vil flytte havnen til nyt sted og sælge 200 byggegrunde

Borgmester om forslag til ny havn: Det kommer ikke til at ske

Ideen er slet ikke så tosset, mener borgmester Carsten Rasmussen (S).

Tanken om at flytte Næstved Erhvervshavn ud af bymidten og til området ved Fiskehusvej på Ydernæs har også rumsteret i hans hoved, som en realistisk mulighed.

- Det har jeg selv tænkt på, siger han.

Lørdags-Lotto

Det var dog først, da han begyndte at undersøge det, at han hurtigt kom på andre tanker, fortæller han.

Han præsenterede ideen for medarbejdere i Center for Plan og Miljø, og de fik ham hurtigt til at droppe tankerne om Fiskehusvej.

- Det er et stort Natura 2000- og Rumsarområde, og så får vi ikke lov til at gøre noget. Det er nemmere at få syv rigtige i Lotto om lørdagen end at få lov til at bygge en havn i sådan et område. Vi kan ikke gøre noget, siger han.

Han afviser, at man bare kan bytte et Natura 2000-område ud med et andet, som foreslået af bylauget i Stenbæksholm. Området i bunden af Karrebækfjord er helt unikt, fordi det er meget lavvandet og huser udløbet fra Susåen, der gør vandet langt mere fersk end i resten af fjorden.

Det er grunden til, at Næstved Kommune aldrig gik videre med den ide.

Det er smart

En af de smarte ting ved placeringen ved Stenbæksholm er, at det ikke ligger i hverken Natura 2000 eller Rumsar beskyttede områder, og der gør det muligt at anlægge havnen der.

Carsten Rasmussen er klar over, at de stadig skal have dispensation i forhold til Strandbeskyttelsesloven, men det byder ikke på de samme vanskeligheder, fortæller han.

- Det er muligt, når man skal anlægge eller udvide en havn, men vi skal spørge i Miljøministeriet, siger han.

Nu skal de i gang med blandt andet at lave VVM-undersøgelser og han forventer ikke at der kommer gang i havnebyggeriet før om ca. halvandet år.

Han vil sørge for, at generne vil blive så små som muligt for beboerne i Stenbæksholm, for han er godt klar over, at det er lidt af en udfordring for dem.

- Vi forstår det, og vi vil hjælpe. Vi bygger en støjvold, og der kommer beplantning på, siger han.

Som han ser det, så er der bare ikke andre realistiske muligheder.

En fejl

Carsten Rasmussen vil gerne stikke bylauget i Stenbæksholm undskyldning. Han er ked af, at de ikke har fået svar på deres henvendelse, som de sendte ind i februar.

- De har ikke fået et skriftligt svar. Det er en fejl. Det får de i næste uge, siger han.

Og det er netop det omtalte forslag, som byrådet modtog i februar, som disse artikler delvist bygger på.