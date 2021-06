Se billedserie Formand for Næstved Erhvervsforening, Torben Johansen, fik samlet en sjællandsk trafikmafia, men Næstved er kommet bag i køen med byggestart i 2026.

Send til din ven. X Artiklen: Byggestart 2026: Næstved kommer bag i køen til ny motorvej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byggestart 2026: Næstved kommer bag i køen til ny motorvej

Næstved - 28. juni 2021 kl. 10:10 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Nu er det helt officielt. Motorvejen kommer til Næstved, men gravemaskinerne begynder først i 2026.

Læs også: Nu er det besluttet hvor udfletningen skal ligge

Det fremgår af det forlig om fremtidens infrastruktur som et bredt flertal i Folketinget præsenterede mandag klokken 10.

Nyheden modtages med lige dele lettelse og skuffelse blandt de aktører, der har kæmpet hårdest for de 15 kilometer firesporet asfalt mellem Næstved og Rønnede.

- Vi må bare erkende, at vi ikke har de nødvendige muskler i erhvervslivet i Næstved, så selvfølgelig er vi skuffede over tidsplanen, siger formand for Næstved Erhvervsforening, Torben Johansen, der også er formand for lobbyorganisationen Motorvej NU.

Han skynder sig at kvittere med et stort tillykke til Kalundborg, der bliver lovet byggestart af Kalundborgmotorvejens tredje etape fra Regstrup til Kalundborg allerede i 2022.

- Novo Nordisk er stærk og det var næppe nogen tilfældighed, at regeringen afholdt deres præsentation af den store infrastrukturplan i netop Kalundborg. Den slags virksomheder kan vi ikke hamle op med i Næstved, siger Torben Johansen og tilføjer.

- Det viser også at Kalundborgs lokalvalgte minister Kaare Dybvad Bek (S) åbenbart har en større stjerne i regeringen end vores egen Magnus Heunicke, som ellers har kæmpet bravt for motorvejen til Rønnede.

Borgmeste er både lettet og skuffet På borgmesterkontoret i Teatergade er borgmester Carsten Rasmussen (S) både lettet og skuffet. Lettet over, at motorvejen nu er en realitet og skuffet over, at lokalområdet kommer bag i køen i tidsplanen for, hvornår byggeriet går i gang.

- Stort lettelse over, at det nu står mejslet i granit at vi får motorvej til Næstved. Det kan der ikke laves om på. Men selvfølgelig er jeg skuffet over, at vi ikke kommer i gang noget tidligere. Jeg håber stadig på en fremrykning og hele Folketinget skal vide, at vi står klar, hvis der går mudder i processen et andet sted i Danmark, siger Carsten Rasmussen.

Han har holdt linjen varm til tidligere transportminister Magnus Heunicke (S), der tilbage i 2014 fik sat gang i den nødvendige VVM-undersøgelse af motorvejen, der anslås at koste 1,5 milliarder kroner. Men han erkender også, at den lokalvalgte minister reelt har været sat udenfor indflydelse, da Folketingets partier brugte weekenden på at sætte årstal på de kommende store infrastrukturaftaler.

- Magnus (Heunicke red.) sms'ere til mig kort før Danmarks kamp mod Wales og fortalte, at vi lå miderst i feltet. Trods alt er vi ikke kommet helt bag i køen med byggestart i 2030. Det havde slet ikke været til at bære, tilføjer Carsten Rasmussen.

Motorvejen til Rønnede ventes dermed at stå færdig ved udgangen af 2028 eller starten af 2029, med mindre uventede forhindringer dukker op.

- Nu skal Vejdirektoratet i gang med at købe jord af Gisselfeld. God fornøjelse siger jeg bare, lyder det fra Næstveds borgmester.

relaterede artikler

FAKTA: Her skal penge fordeles i ny transportaftale 28. juni 2021 kl. 10:14