I 2015 flyttede der 75 flygtninge ind i pavillonerne under stor bevågenhed. Nu er de væk, og det hele er overtaget af Nordisk Beton. Flygtningebyen kom til at koste Næstved Kommune en formue. Foto: Robert Andersen

Byggeskandale for otte millioner kroner

Overslaget var cirka 4 millioner kroner, men det endte med koste Næstved Kommune 12,5 millioner kroner at etablere boliger til 75 flygtninge på Skyttemarksvej. Antallet blev ved med at stige, og til sidst var Næstved sat til at modtage 225 flygtninge i 2015. Så da muligheden bød sig for at overtage en række brugte pavilloner, der stod på RUC - Roskilde Universitetscenter - var de fleste glade.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her