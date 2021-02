Det er ikke kun indretningen, der emmer af 50?ernes USA. Servetricernes polkaprikkede kjoler er prikken over i?et. Foto: Anders Ole Olsen

Byggeriet af 50'er-inspireret Stacy's Diner er i fuld gang

Det har krævet flere tilløb og et lokationsskifte. Men nu er byggearbejdet til den populære burgerbar, Stacy's Diner, endelig gået i gang på Kanalvej 11 tæt på havnen i Næstved.

Indehaver Linné Sommer har til formålet importeret amerikanske veteranbiler fra Californien. Heriblandt en Ford fra 1951, som er ved at blive restaureret, så den kan blive klar til åbningen, skriver hun på dinerens Facebook-side.

Det nye skud på konceptkædens stamme kommer til at blive den største af sin slags i Danmark, ifølge dinerens hjemmeside. Der vil blive plads til 280 indvendige siddepladser samt 120 udendørs pladser. Ved siden af den hestesko-formede restaurant opføres der ligeledes et ishus udformet som en is i bæger.