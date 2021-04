Byggeri skrider planmæssigt frem: Shoppingcenter udvides med endnu en stor butikskæde

Inden for et år beriges Næstved og omegn med endnu et stort indkøbscenter, når Næstved Retail Park mellem Megacentret og Øverup indvies »primo 2022«, som det forventes af bygherren, ejendomsudviklingsselskabet Innovater, der har købt den store grund af Næstved Kommune. 13 af de 15 butikker er allerede udlejet, og de sidste to - en butik på 550 kvm samt et mindre på 190 kvm - mangler en lejer i skrivende stund.