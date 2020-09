Her lige syd for Appenæs skal der bygges primært kæde- og rækkehuse, oplyser indehaver af Adelborg Development, Line Adelborg.

Byggeplaner lever videre trods konkurs

Det oplyser indehaver af Adelborg Development og produktionsselskabet Adelborg Entreprise, Line Adelborg, der har videreført selskaberne efter at datterselskabet Adelborg Byg gik konkurs.

- I første omgang havde vi præsenteret kommunen for et projekt, der især fokuserede på nye parcelhuse i Appenæs. Men efter vi har talt med kommunens byplanlæggere vil vi levere et nyt projektoplæg, der hovedsageligt handler om rækkehuse og dobbelthuse, som der er stor efterspørgsel på i Næstved-området, siger Line Adelborg.