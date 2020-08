"Baltic Pipe - nej tak". Flere aktivister indtog mandag morgen byggepladsen ved Fensmarkvej for at vise deres utilfredshed med gasledningsprojektet. Fotos: Mia Than West

Billeder: Byggeplads blokeret af Baltic Pipe-aktivister

Med bannere i hånden brød de ind på pladsen for at demonstrere og vise deres utilfredshed med Baltic Pipe-gasledningen, der skal forsyne polakkerne med norsk naturgas de næste 30 år.

Aktivisterne kravlede op på de store maskiner og hægtede sig fast for at blokere for Baltic Pipe.

- I civiles øjne er det ikke den bedste måde at gøre det på. Det handler om at tage så meget tid som muligt. Der er ingen politikere, der tør gøre noget. Vi ønsker at ramme politikerne og presse dem. Det er denne her måde, det kan rykke mest, siger aktivisten.