- Vi skal kæmpe for at blive færdige til tiden, siger projektdirektør på Ringsted Femern-banen, Klaus S. Jørgensen. Her sammen med byggeleder Tommy Overgaard. Fotos: Jan Jensen

Artiklen: Byggefest for 430 millioner: - Vi kæmper for at blive færdige til tiden

Byggefest for 430 millioner: - Vi kæmper for at blive færdige til tiden

Glumsø er Sjællands øjeblikkelige hotspot for sporarbejde. 100 medarbejdere fra BaneDanmark og en masse underentreprenører er i gang med forvandlingen af den sydsjællandske stationsby. Arbejdet har stået på siden sporet blev lukket 28. marts og der knokles for at blive færdig til aftalt tid - 29. november.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her