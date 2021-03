Se billedserie Her ved trinbrættet på den lille Næstved Nord station vil en ny bydel med boliger, svømmehal, bydelscenter og daginstitution snart skyde op. Det er planen, at den nye daginstitution på Stenlængegårdområdet skal stå klar til brug i juni 2023. Foto: Kim Palm

Byggeboom: Opførelse af ny daginstitution et skridt tættere på første spadestik

Næstved - 12. marts 2021 kl. 07:12 Af Mia Than West

Planerne om opførelse af en ny daginstitution på Stenlængegårdområdet har været på tegnebrættet længe. Nu er byggeriet kommet et skidt tættere på første spadestik.

Børne- og Skoleudvalget - som er byggeudvalg for projektet og dermed har ansvaret for, at byggeriet gennemføres - har netop godkendt udbudsmaterialet for totalrådgivningen.

Rivende udvikling På grund af projektets størrelse gennemføres udbuddet som et offentligt udbud efter udbudsloven.

Ud fra et ønske om at konkurrere på andet end pris anvendes tildelingskriteriet »bedste forhold mellem pris og kvalitet«.

Byggeriet af boliger i Næstved Kommune går stærkt, og der er stor udvikling i befolkningen - særligt i byområderne Holsted Nord, Kalbyris og Kildemark. Forventningen er, at der fortsat vil være store boligudbygninger i de kommende år.Det stiller krav til antallet af institutionspladser.

Derfor besluttede byrådet i forbindelse med budgetforliget for 2021-2022 at fremrykke opførelsen af en ny daginstitution på Stenlængegårdsområdet, som er et område i rivende udvikling.

Her er planer om at bygge blandt andet boliger, svømmehal og bydelscenter, og dermed er forventningen også, at børnetallet i området vil stige.

120 pladser Der er i anlægsbudgettet afsat i alt 24 millioner kroner fordelt med 21 millioner kroner i 2021 og yderligere tre millioner kroner i 2022. De midler blev frigivet af byrådet den 23. februar i år.

Ambitionerne er et byggeri, der med bred funktionalitet og mange muligheder tilgodeser Næstved Kommunes behov for omkring 120 pladser til vuggestue- og børnehavebørn i alderen nul til seks år.

En af målsætningerne for byggeriet er størst mulig fleksibilitet, så faciliteterne både kan anvendes til de mindre og til de større børn - uden at egentlige ombygninger bliver nødvendige. Der skal også etableres legeplads og udearealer.

Klar til brug i 2023 Tilbudsfristen er den 12. april. Når fristen for udbuddet er udløbet, evaluerer styregruppen de indkomne tilbud, som fremlægges til beslutning i Børne- og Skoleudvalget - forventeligt den 10. maj 2021.

Efter planen skal der være første spadestik på byggeriet af den nye daginstitution omkring juni 2022, så den kan stå færdig og klar til indvielse i juni 2023.

