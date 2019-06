Traditionen tro gik spejderne forrest i optoget til byfesten i august 2016. Byfestudvalget trak sig efterfølgende, og siden har nye kræfter kæmpet for at bevare byfesten. De aflyser nu få måneder før. Foto: Anders Ole Olsen

Byfesten er aflyst: Bange for underskud i kassen

Næstved - 27. juni 2019

Der bliver ingen byfest i Fuglebjerg i år. Det fortæller Maria Andersen, der sammen med en gruppe frivillige har kæmpet i flere måneder for at få stablet en byfest på benene.

Den primære årsag er, at der i den foregående weekend har været et større arrangement i Fuglebjerg, hvor Ankers Tivoli Park holdt en tre dages sankthansfest med tivoli, diverse underholdning og øltelt.

- Fuglebjerg by kan økonomisk ikke bære to store arrangementer. Vi tror bare ikke på, at folk vil bruge penge hos os, når der lige har været et lignende arrangement samme sted, fortæller hun.

- Vi gider egentlig gerne, men der er ingen penge i kassen. Vi er simpelthen bange for, det vil skabe et underskud. Jeg er da ked af det på kræmmernes og de trofaste gæsters vegne, uddyber Maria Andersen overfor Sjællandske.

Byfesten i Fuglebjerg har i mange år været et af årets helt store højdepunkter med foreningernes blomsteroptog, kræmmermarked og tivoli på arealet ved Fuglebjerg-Hallen.

I 2010 var det 50 års-jubilæet for Fuglebjerg Byfest, som har haft tradition for at samle byens borgere. I oktober 2016 valgte samtlige medlemmer af det tidligere byfestudvalg at trække sig. Det så længe ud til, at den traditionsrige byfest i Fuglebjerg var en saga blot, men nye frivillige ildsjæle tog over, og »Foreningen for Fuglebjerg Byfest af 2017« blev stiftet.

Byfesten i 2017 gav et underskud på omkring 100.000 kroner, og inden byfesten i 2018 trak Annie Eriksen sig som formand. Hun var ellers en af initiativtagerne, der besluttede at kæmpe for at holde fast i en byfest. Maria Andersen tog over på formandsposten, og endnu en byfest blev afviklet i 2018. Overskuddet herfra blev brugt til at få betalt noget af gælden af.

I starten af 2019 blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningen nedlagde sig selv på grund af den tilbageværende gæld på 42.000 kroner. Kreditorerne ville ikke længere være med.

»Sandved Egnens Borger Forening«, »Kim Larsen Tivoli« og »Julehjælp for 4250 og nærmeste omegn«, som Maria Andersen står bag, indgik et samarbejde om byfesten, der fik navnet »Fuglebjerg Sandved Byfest«. Planen var at få flere foreninger til at hjælpe til, så de på sigt kunne få opbygget et overskud og eksempelvis få mulighed for at hyre større kunstnere til byfesten.

- Vi har ikke kunne få flere foreninger til at være med. Jeg synes, borgerne fra Fuglebjerg mangler at komme på banen. Alle vil gerne, men ingen hjælper. Det er nogle smadder gode idéer, folk er kommet med. Det er bare svært at udleve, når vi er så få, siger Maria Andersen og tilføjer:

- Jeg synes bare slet ikke, folk kan forstå, hvor hårdt det er at planlægge en byfest. Det er ikke bare ligetil.

Datoen for dette års byfest har været på plads længe. Programmet var næsten klar, de manglede kun at skaffe sponsorgaver til reklamebanko og få de sidste forhandlinger i hus.

Maria Andersen blev for omkring tre uger siden opmærksom på, at Ankers Tivoli Park arrangerede en tre dages sankthansfest på samme areal, hvor byfesten holder til. Hun føler, de forsøger at overtage byfesten og dens koncepter. Det har nu fået den konsekvens, at byfesten er aflyst. Det betyder nødvendigvis ikke, at det er definitivt slut med byfest i Fuglebjerg.

- En byfest næste år er slet ikke udelukket. Vi skal bare have en klokkeklar aftale med Ankers Tivoli. Vi er klar igen til næste år, hvis der er noget mere opbakning. Vi håber, det kan lykkes, siger Maria Andersen.