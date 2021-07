Send til din ven. X Artiklen: Byens møbelhus går solo og bliver Kjeps Bolighus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byens møbelhus går solo og bliver Kjeps Bolighus

Næstved - 03. juli 2021 kl. 19:00 Af Per Witt og Jan Jensen Kontakt redaktionen

Samarbejdet med møbelkæden Ilva rinder langsom ud på Kanalvej. Det stopper, fordi Lars Larsen Group, der ejer næsten alle Ilva møbelhuse i landet, selv vil stå bag en ny butik, der opføres i Næstved Retail Park på Køgevej.

Ilva møbelhuset på Kanalvej er privatejet, og derfor går indehaver Jesper Kjep solo. Indtil 1. juni 2022 forbliver Ilva en del af navnet på bolighuset, som mange stadig husker som Svends Møbler.

Navnet er allerede ændret til: Kjeps Bolighus.

- Det er selvfølgelig altid følelsesladet, når man skal træde ud af noget, man har været en del af i over 50 år. Men når en dør lukkes, åbner der sig en ny. Vi opbygger et nyt koncept hernede på havnen. I dag har vi Lysmesteren Næstved, og vi arbejder også på et andet nyt koncept. Vi bliver et komplet bolighus, man ikke kan komme udenom, siger Jesper Kjep.

Et navn der hænger ved Konkurrencen skærpes, og det kendte møbelhus på havnen opdateres. Kunder fra nær og fjern skal have en god oplevelse - både på mobilen og i butikken.

Kjeps Bolighus' historie går tilbage til 1952, da Svend Åge Nielsen etablerede Svends Møbler i beskedne lokaler i Vinhusgade. I 1970 flyttede man til et tidligere pakhus på havnefronten et års tid efter at facadeskiltet var ændret til Idemøbler. Nu med Svend Åge Nielsens nevø, Heine Sørensen, ved roret for det store møbelhus.

Det nedbrændte i 1986, men blev genopført, og gennem årene voksede det sig endnu større og stærkere.

I september 2019 fusionerede konkurrenterne Idemøbler og Ilva. Dermed forsvandt navnene Svends Møbler og Idemøbler fra facaden. Artiklen fortsætter under billedet.

Planerne om Kjeps Bolighus har været undervejs i et halvt års tid. I begyndelsen havde indehaver Jesper Kjep det lidt svært ved at bolighuset skulle navngives efter ham. Nu lægger han gerne navn til et møbelhus, hvor godt købmandsskab og andre gode dyder bliver en vigtig del af det nye opdaterede møbelkoncept. Foto: Jan Jensen

Står på egne ben Jesper Kjep, der også hedder Rasmussen, overtog forretningen efter sin far Heine Sørensen i 2015.

Som en af de få Ilva butikker i landet er bolighuset privatejet, og det fungerer ikke i en stor kæde, når der opføres et nyt Ilva lidt udenfor byen.

- Det er besluttet, at vi stopper samarbejdet. Men da vi ikke har arbejdet med andet de seneste 70 år, kan vi sagtens stå på helt egne ben igen. Nogle gange skal man jo have skubbet for at komme ud over kanten, og nu har vi muligheden for at lave et bolighus, der er 100 procent tilpasset til vores kunder, siger Jesper Kjep.

Dugfrisk webshop Kjeps Bolighus vil favne bredere og den spritnye webshop kjeps.dk er netop lanceret.

- Nu kan man handle hos os hele døgnet. I dag er det vigtigt, at man både er repræsenteret på nettet, da det vil være vores udstillingskatalog, men også som fysisk butik, siger Jesper Kjep.

Hele butikken bygges om. Kjeps Bolighus satser stadig på den fysiske butik, men man ved, der skal god inspiration til at lokke kunderne til.

Frem til 1. juni 2022 er Kjeps Bolighus stadig en del af Ilva. Alle Ilva-varer vil stadig blive leveret og serviceret - også efter samarbejdet stopper med Ilva.

Gode værdier styrkes - Man kan godt sige, vi rykker tilbage til start. Forstået på den måde, at vi vil understrege og styrke de værdier, som Svends Møbler i sin tid stod for. Nemlig den faglige kompetence, den personlige betjening, et udvalg af møbler som vi selv bestemmer. Fokus er, hvad kunderne efterspørger , understreger Jesper Kjep.

Han lægger nu eget navn til nutidens og fremtidens møbelhus ved kanalen i Næstved.

Her er fundamentet gode 25 trofaste ansatte, og et godt samarbejde med anerkendte mærker som Hay, FDB Møbler, Skovby Møbler, Dunlopillo, Nordal, Mistral og Stressless.