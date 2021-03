Byens mest udsatte helle

Byens mest udsatte trafik­helle finder man her, hvor H. C. Andersens Vej møder Fællesejevej. Tavlen tvinger bilister, der kommer fra Slagelsevej og via Fællesejevej skal ned i digterkvarteret, har for vane at skære krydset af og skabe farlige situationer. Hellen har stået der i godt ti år, og har været nedlagt utallige gange. Foto: Jan Jensen

Næstved - 25. marts 2021 kl. 06:00

Den har ændret udseende men har langt fra fået helle. Mennesker i nærområdet har kunnet følge med i trafikhellens turbulente tilværelse. Den bliver ramt af ukendte bilister, men altid rejst igen af ansatte ved Park og Vej i Næstved Kommune.

Driftchef Morten Toft Hansen kender udmærket trafikhellen, som blev sat op for cirka 10 år siden. Årsagen var simpelthen at sætte en stopper for de bilister, der når de kom kørende fra Slagelsevej ad Fællesejevej, havde for vane at skære T-krydset over lige midt i hajtænderne.

Kørt over igen og igen

Det hedder også et vejbanepåbud, påpeger Morten Toft Hansen og tilføjer, at der havde været flere såkaldte nær-ulykker. Altså tilfælde, hvor bilister på ved op ad bakken på H. C. Andersens Vej nær var blevet torpederet af svingende bilister.

- Som jeg husker det, var det trafikafdelingen, der fik sat trafikhellen op. Der var for mange, der skar svinget af, og i begyndelsen bestod den af en beton-ø med et skilt på midten. Men det viste sig, at den blev kørt over, og jeg tror, det primært er lastbiler. Vi har ikke tal på, hvor mange gange skiltet er blevet nedlagt, men det er en del gange, siger Morten Toft Hansen.

I nyere tid er forhøjningen af beton blevet fjernet, og afløst af en lettere model, hvor selve konstruktionen af stolpen, der holder vejtavlen med den kendte pil, er udstyret med gummi ved foden. Det betyder, at skiltet - med lidt held - overlever at blive kørt ned, og dermed rejser sig igen.

Ingen har meldt sig - endnu Det er stadig et problem at holde hellen skadesfri, og Næstved Kommune Park og Vej har endnu ikke prøvet at få en henvendelse fra en chauffør eller fra bilister, der har nedlagt skiltet.

Morten Toft Hansen trøster sig med, at det nok er store lastbiler med sættevogne, der er skyld i skaderne og chauffø­ren hverken hører eller mærker det lille skilt.

Park og Vej holder løbende øje med trafikhellen og fortsætter med at vedligeholde den.