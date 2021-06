Fra venstre ses: Retspræsident Alex Elisiussen, borgmester Carsten Rasmussen, direktør i Næstved Kommune for Center for Sundhed og Ældre, Jakob Bigum Lundberg, direktør for Præhospitalet Benny Jørgensen, afdelingsleder for Sydbank Henrik Skovly, Formand for cityforeningen og medlem af Næstved Byråd Daniel Lillerøi og byrådsmedlem Søren Revsbæk.

Byens jubilæumslegat går til to corona-helte

Næstved - 15. juni 2021 kl. 15:26 Kontakt redaktionen

Næstved Kommunes fødselsdag den 15. juni er en ganske særlig dag. Udover flag, sommer og sol er det også den dag, hvor Diskontobankens Jubilæumslegat traditionen tro bliver uddelt.

Og der var store smil at spotte hos både direktør for Præhospitalet Benny Jørgensen og direktør i Næstved Kommune for Center for Sundhed Jakob Bigum Lundberg, da de ved middagstid tirsdag modtog hæderen. Begge troede, at de skulle til et møde om testkapaciteten i Næstved Kommune.

De to modtager Jubilæumslegatet som en anerkendelse for deres arbejde og den forskel, de har gjort under corona-situationen i Næstved Kommune.

Direktør for Præhospitalet Benny Jørgensen har stået i spidsen for opbygningen og klargøringen af testcentre og senere også vaccinationscentre i Næstved Kommune.

Jakob Bigum Lundberg er Næstved Kommunes frontfigur, når det gælder om at videreformidle seneste nyt om corona-situationen til borgerne, pressen og ansatte i Næstved Kommune.

Glans over Næstved

Legatets formål er at hædre personer, der er ansat i Næstved Kommune, og som har udført deres tjeneste på en særlig påskønnelsesværdig måde. Legatet kan også uddeles til en person, der ikke er ansat i Næstved Kommune, men som har udført et fortjenstfuldt arbejde for Næstved By eller ved sit arbejde har kastet glans over Næstved By.

Det var en enig bestyrelse, der besluttede, at netop Benny Jørgensen og Jakob Bigum Lundberg skulle modtage Diskontobankens Jubilæumslegat 2021.

Legatet blev stiftet tilbage i 1935 og bliver altid overrakt den 15. juni, som er Næstveds officielle fødselsdag. Foruden æren og diplomet, får legatmodtagerne en buket blomster og en Holmegaard Provence-skål med inskription.

Legatbestyrelsen består af Sydbanks direktør Jesper Lund Vimmer, retspræsident Alex Elisiussen, borgmester Carsten Rasmussen samt byrådsmedlemmerne Daniel Lillerøi og Søren Revsbæk.