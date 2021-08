Se billedserie Store luksusboliger lige midt i byen med egen tagterrasse. Det er planen i den gamle isfabrik i Brandtsgade. Illustrationer: Lundberg og Tranberg Arkitekter.

Send til din ven. X Artiklen: Byens gamle isfabrik skal forvandles til luksusboliger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Byens gamle isfabrik skal forvandles til luksusboliger

Næstved - 23. august 2021 kl. 11:11 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Kan du huske dengang Næstved havde sin egen flødeis og ungerne stod i kø efter en Nøddestang, en Sorte Rudolf eller en Bobbel Top?

Det var tider, og da det gik hedest for sig på varme sommerdage, kunne den lokale isfabrik producere 90.000 is i døgnet. Men intet varer evigt og i 1988 blev Næstved Is solgt til giganten Frisko, som lukkede fabrikken i Brandtsgade, der de seneste år har fungeret som kreativt værksted for designere, fotografer og andre gode folk.

Nu går isfabrikken mod nye tider. Et lokalt ægtepar; Vibeke Kring og Dean Brettschneider, har købt hele herligheden med planer om at forvandle den gamle flødeis-fabrik til luksusboliger på et hidtil uset niveau i Næstved. Syv boliger, der skal trække pengestærke folk til byen, da priserne begynder ved mellem 6,5 og syv millioner kroner for en lejlighed.

- Det bliver helt unikt for Næstved. Intentionen er at skabe et nyt niveau for luksusboliger i byen. Alle lejligheder er minimum 200 kvadratmeter og inde i den gamle fabriksbygning er der syv meter til loftet. Samtlige lejligheder får tagterrasse med udsigt over byen, havnen og Ostenfeldt-parken, der ligger lige rundt hjørnet, vi har god kælderplads til samtlige beboere som også får individuelle parkeringspladser, fortæller Vibeke Kring, der er indehaver af webshoppen Bykring, der sælger brugskunst, smykker og livsstilsprodukter. Hun er ikke i tvivl om at der er et marked for luksusboliger i byen - til priser der ikke ville vække nogen opsigt i København - men som gør det i Næstved.

- Vi bor selv i hus og børnene er ved at flytte hjemmefra. Den slags familier er der mange af, som ikke orker at male vindskeder og holde have, og gerne vil bo i byen, hvor det hele er indenfor rækkevidde, siger Vibeke Kring.

Vild luksus

Ægteparret har fået den anerkendte københavnske tegnestue, Lundberg og Tranberg, til at slå stregerne til den vilde luksus i den gamle isfabrik. De foreløbige tegninger vidner om en rå, enkel arkitektur med respekt for de gamle fabriksbygninger. Planen er at fire af lejlighederne skal indrettes i det gamle mejeri, mens to af boligerne skal indrettes i Garagehuset og der vil også blive opført en helt ny bygning, Porthuset, som skal indramme den fælles gårdhave og har plads til en enkelt luksus-bolig.

- Vi bevarer navnet Isfabrikken og skorstenen får også lov at blive stående, fortæller Vibeke Kring, der glæder sig helt vildt til at komme i gang med projektet.

Men hun må vente en tid endnu. Projektet har netop været forbi Plan- og erhvervsudvalget som enstemmigt nikkede ja til det videre arbejde med at få udarbejdet en lokalplan og sende projektet i høring, så først i begyndelsen af 2022 forventer Vibeke Kring at være klar til første spadestik på den fulde forvandling af det gamle industri-miljø i hjertet af byen.

Formand for Plan- og erhvervsudvalget Tina Højlund Pedersen er umiddelbart begejstret for projektet, men også temmelig sikker på, at der vil komme indsigelser fra nogle af naboerne.

- Det flugter rigtig fint med vores intentioner om flere folk i bymidten, men det er også et projekt der kan møde modstand da det opererer med en ekstra etage til tagterrasser, forudser Tina Højlund Pedersen.

Bevaringsværdigt

Hele området ved Brandtsgade er af kommunen udpeget som værdifuldt kulturmiljø, og isfabrikken har en bevaringsværdi på fire, hvorfor det er væsentligt at bevare bygningens arkitektoniske kvaliteter igennem planlægningen, fremgår det af behandlingen i Plan- og erhvervsudvalget.

Ved købet af isfabrikken blev de nuværende lejere af lokalerne sagt op, men de får lov at blive boende indtil projektet kan tage fart.