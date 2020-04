Byens alderdom fik blomster fra folket

Sådan lød idéen - udtænkt af indehaver af Design Blomster i Næstved, Dina Rasmussen - der på opfordring af regenten satte gang i en folkeindsamling til fordel for de isolerede beboere på kommunens plejehjem.

Via sociale medier blev folk opfordret til at donere 10 kroner eller mere på mobilepay og da indsamlingen sluttede onsdag eftermiddag, var der indsamlet 20.957 kroner - til et væld af buketter i friske forårsfarver.