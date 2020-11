Byens Bedste restaurant er B-Spis

Her havde man allerede sikret sig diplomet for Byens Bedste Udeområde, men nu kan Süleyman Yücel også kalde Café Oliver som Byens Bedste Café.

- Det betyder meget for de mennesker, der får priserne og det er også sjovt for os at komme rundt med det glade budskab - sammen med glimmer og balloner. Det beviser for os, at det har været det rigtige at gøre, når nu vi måtte aflyse gallafesten, siger Daniel Lillerøi.