En trup fra Næstved Cityforening med citychef Daniel Lillerøi i front indledte mandag et festoptog med kåring af Byens Bedste. De første turen var Bahez Barber Shop, der blev kåret som den bedste frisørsalon. Hele 15 forskellige kategorier er med i år, så kåringen fortsætter til og med fredag.

Byens Bedste barber er fundet

Næstved - 25. november 2020 kl. 08:46 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen

- Jeg er meget, meget lykkelig, siger Bahez Kamaran, da citychef Daniel Lillerøi mandag træder ind med favnen fuld af blomster i Bahez Barber Shop i Jernbanegade.

Bahez Kamaran er blevet kåret som Byens Bedste Frisørsalon, og får overrakt sit diplom. 6.214 har deltaget i kategoriens afstemning og de 2.102 stemmer er gået til Bahez.

- Jeg har normalt lukket mandag, men tænkte jeg hellere måtte holde åbent hele ugen, hvis nu jeg var så heldig at blive kåret, fortæller Bahez Kamaran.

Stor hjælp af sin kone Han vender sig om mod sin kone, Syran Peshbahar og siger: - Min kone har gjort en stor indsats for, at det her er lykkedes, så hun skal med på billedet.

Syran Peshbahar tager sig af markedsføringen, og har været meget aktiv på de sociale medier med en opfordring til at stemme.

- Jeg klipper kun mænd, og når de sidder i stolen, skal de helst stemme med det samme, ellers glemmer de det, smiler Bahez.

- Det seneste år har vi arbejdet meget med vores markedsføring. Butikken er blevet renoveret, og vi har skiftet navn. Det er skønt, at vi på blot et år har skabt en stor kundekreds, siger han.

Glamour i gaden Udenfor butikken er den røde løber rullet ud omgivet af guldstandere med rødt bånd og en kæmpe guldballon, der skal hænge og signalere Byens Bedste.

Cityforeningens trup ruller løberen sammen, og går videre til næste kåring.

Det er Jespers Optik i Torvestræde, der er kåret som Byens Bedste Optiker.

5000 har stemt i kategorien og optikeren har fået de 1.546 stemmer.

- Fedt, fedt - vi havde da håbet på, at det ville lykkes igen i år, og det fortæller jo bare, at vi gør noget rigtigt. Vi bliver flere og flere i forretningen og har netop ansat to nye, fortæller Jesper Leth, mens vi venter på, at pigerne hos optikeren er klar til fotografering.

Mærk Næstved er sponsor Helge Adam Møller er mødt op som medlem af Økonomiudvalget i Næstved Kommune. Det varetager Mærk Næstved, der er sponsor for Byens Bedste.

Han overrækker den store flotte buket og sender et par bevingede ord med på vejen. Han glæder sig over butikkens indsats. Bagefter sniger Helge Adam Møller sig til at få pudset sine briller, og optikeren tager straks i mod.

Jespers Optik vandt også sidste år, men da blev alle kåringer afsløret ved en stor gallafest. Grundet Covid-19 har det ikke kunnet lade sig gøre i år.

Ny kategori er velvære Sidste afsløring denne dag er Ransdam Spa og Wellness, som er med i den nye kategori: Velvære For Krop & Sjæl.

- Det er så dejligt - jeg blev alene overrasket over nomineringen, fordi vi troede, det var noget vi skulle melde os til, så det har virkelig slået benene væk under os. Vi er super stolte, siger Jens Grymen Ransdam, der ejer stedet og selv er massør.

Han står i døren i Torvestræde 15, hvor Ransdam Spa og Wellness bor på 1.sal. Klinikkens kosmetolog Heidi Kaufmann er med og siger straks: - Vi skal have kage i eftermiddag.

4.361 har stemt i den nye kategori og Ransdam har fået de 1.567.

Byens Bedste består i år af 15 forskellige kategorier, der hver har fem nominerede. Derfor fortsætter cityforeningen turen rundt til og med fredag.