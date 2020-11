Se billedserie Det er lidt svært at forstå for Julie Friis. Hun er Byens Bedste Medarbejder i Byens Bedste Butik som også er Byens Bedste Shoppested. Her fejres hun af borgmester Carsten Rasmussen (S) (tv.) og citychef Daniel Lillerøi. Foto: Jan Jensen

Byens Bedste: Butiksejer forkæler medarbejdere med vild gave

Næstved - 26. november 2020 kl. 21:45 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Den røde løber og den store guldballon afslører det øjeblikkeligt, og personalet nærmest løber storsmilende ud i baglokalet. Borgmester Carsten Rasmussen står ellers klar med blomster, men alle pigerne i Butik Friis - og ikke mindst ejeren selv - skal lige hentes frem.

- I dag kommer vi for at fortælle, at Byens Bedste butik - ja det er jer i Butik Friis, siger citychef Daniel Lillerøi.

Han er iført koboltblå blazer i dagens anledning, og det rullende kamera får det hele med, så alle byens forretninger og de 15.500 kunder, der har stemt, kan se på video, hvordan det gik til, da Julie Friis og hendes stab blev overrasket to gange i træk.

Julie, Bianca, Nellie, Simone og Maiken mødes i et gruppekram, inden de undskylder overfor kunderne og går udenfor.

Det er helt vildt Borgmester Carsten Rasmussen er mand for at overrække en stor smuk buket. Udenfor er der plads til både smil og latter, og folk stopper op, mens der stilles op til det officielle Byens Bedste Butik billede: Friis-holdet flankeret af de to smilende mænd.

- Det er da helt vildt også at blive Byens Bedste Butik. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige, lyder det fra Julie Friis.

Guldglimmer dækker indgangen, og på spørgsmålet om, hvordan det skal fejres, siger hun: - Jeg har lovet, at hvis vi bare ville vinde en af kategorierne, så skulle vi på spaophold hele banden. Så det gør vi selvfølgelig.

Du er Byens Bedste Den røde løber rulles sammen og cityforeningens bedste overraskelseshold forlader Torvestræde.

Men de stopper på nærmeste gadehjørne for at gøre klar til næste rykind. Der går lige små ti minutter med at hente en ny buket blomster og to nye konfettirør. På med mundbindet og nu tilbage til Butik Friis.

Historien gentager sig, og Byens Bedste Medarbejder må hentes frem ude fra baglokalet.

- Nu er det ikke butikken, men dig der er byens bedste, siger Daniel Lillerøi.

Julie Friis tager sig til hovedet, mens de ansatte klapper. Hele holdet må udenfor, og så et øjeblik bliver det hele faktisk for meget. Julie Friis kan ikke holde tårerne tilbage, men den store overvældelse munder ud i smil og latter, da det bliver foreslået om cityforeningens hold kan passe butikken, mens Friis-pigerne tager en hel uge på spaophold.

Det blev for meget af det gode, da citychef Daniel Lillerøi vendte tilbage for tredje gang med nyheden om, at Julie Friis er Byens Bedste Medarbejder. Foto: Jan Jensen

Det hele værd - Det er mærkeligt at tænke på, at det er under fire år siden, jeg åbnede butikken. Det er hårdt arbejde, men dette her, er det hele værd, siger Julie Friis, der gerne ville have haft, at hendes mor, Marianne, var der lige i dag.

- Nej, nu må I altså gå. Jeg kan ikke klare mere, siger Byens Bedste Medarbejder. Julie Friis gemmer sig bag glasdøren.

