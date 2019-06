Se billedserie I 2018 cyklede rynkerne fra Kvægtorvet. I år cykler holdet fra Axeltorv - stadig iført Dannebrog og store smil. Forude venter 1369 kilometer i sadlen. Foto: Thomas Olsen

Byen males gul, når Team Rynkeby sætter kurs mod Paris

Næstved - 09. juni 2019

Team Rynkeby Storstrøm har trænet intensivt på at blive helt klar til den lange cykeltur mod Paris. 44 ryttere og 12 servicerynker er nu ved at være klar til afgang.

De tidligere år har Rynkerne, som de kalder sig, sagt farvel til venner og familie lørdag morgen på p-pladsen foran Kvickly på Kvægtorvet i Næstved. Som noget nyt er der i år afgang mod Paris fredag den 28. juni i forbindelse med Citynat, fortæller holdets kaptajn Mikael Kastrup Hansen.

- Vi ser rigtig meget frem til at skulle tage af sted med det meste af Næstved. Nu vil vi altså godt fejre det med hele Næstved for at takke for den opbakning, vi har fået. Det skal være en festdag, og vi håber, vi kan male hele byen gul, siger han til Sjællandske.

Team Rynkeby er et europæisk velgørenhedscykelhold, som hvert år cykler til Paris for at samle penge ind til organisationer, der hjælper børn med kritiske sygdomme.

Det lokale hold Team Rynkeby Storstrøm plejer at cykle via Rødby-Puttgarden, men i år tager holdet ruten over Gedser-Rostock. Det betyder flere kilometer i benene og flere højdemeter.

- Vi har valgt at køre en anderledes rute og kører i år via Champagne-distriktet i Frankrig. Det er et utroligt flot scenarie, vi kommer til, og der vil være flere højdemeter i år, end der har været de fleste år, fortæller Mikael Kastrup Hansen.

Rynkerne skal tilbagelægge i alt 1369 kilometer i sadlen, inden de rammer Paris lørdag den 6. juli, og det kræver skarp træning. Den fælles træning begyndte tilbage i oktober med vintertræning på spinningcykler for at komme i form.

Seks ryttere er siden hoppet af cyklen af forskellige årsager. De har selv valgt det på grund af skader, manglende opbakning hjemmefra eller fordi formen simpelthen ikke har været god nok.

- Der har ikke været nogen, der har fået et gult kort med på vejen. De har truffet beslutningen selv, siger holdkaptajnen og fortæller, at alle de tilbageværende ryttere er ved at være klar.

Kravet er, rynkerne inden afgang skal have cyklet 2500 kilometer på landevejen, hvoraf de 1500 skal være med holdet. Derudover skal de i gennemsnit kunne cykle mellem 25 og 27 km/t, så der også er tid til socialt samvær og en kold øl, når rytterne ankommer til overnatningsstedet efter dagens rute.

- Det er ikke høje krav på nogen måde, og det er ikke urimelige krav, der bliver stillet. Det skal også være en tur, man ser frem til, og hvor man har et socialt samvær og kan hygge sig sammen, siger Mikael Kastrup Hansen.

I starten af marts rykkede Team Rynkeby Storstrøm træningen ud på landevejen. Som månederne er gået, er der blevet lagt flere og flere kilometer på.

Med under tre uger til afgang skal rytterne være i god form. Sidste weekend cyklede holdet til Nakskov - en rute på omkring 156 kilometer, som indtil nu har været den længste. Forude venter endnu længere ruter.

- Det var en indbydende rute, og forholdene var gode. Der var alligevel nogen, der blev presset, fordi det var den længste tur, vi har kørt. Der skal ikke være slinger i valsen. Vi skal kunne køre det uden på nogen måde at kunne mærke det, siger holdkaptajnen.

- Man må ikke pive over det. Så bliver man altså overrasket på dag tre eller fire. Selvfølgelig skal man kunne mærke det i arme og nakke, men det skal kunne soves væk, uddyber han.

Alle er velkommen til at komme og vinke farvel og sende rynkerne fra Team Rynkeby Storstrøm godt af sted på turen mod Paris den 28. juni. Der vil være åben i »gul zone« på Axeltorv fra klokken 16, hvor der kan købes mad og drikke, mens Rynkerne gør sig klar til at sætte kurs mod Paris.

Det officielle program starter klokken 17, hvor der vil være præsentation af holdet ved holdkaptajn Mikael Kastrup Hansen og borgmester Carsten Rasmussen. Klokken 18 er der afgang mod Paris med en kort rundtur i midtbyen med borgmesteren i front.

500 gule balloner sendes mod himlen for at markere Rynkernes afgang og for at sige tak for donationer og støtte gennem året.

»Shaker Brothers« fra Næstved, der deltog i Danmark har talent i 2016, kommer også underholder.