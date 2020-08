Artiklen: Byen flager for homoseksuelle

regnbueflag: Dannebrog blev fredag udskiftet med regnbueflag i to flagstænger foran Rådhuset i Teatergade.

Dermed har kommunen efterkommet et ønske fra en borger i byen om at flage for mangfoldigheden i denne uge, hvor bøsser, lesbiske og transseksuelle markerer årets Pride-festival.