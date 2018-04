Familieboligerne bygges i to sådanne U-formede »blokke«. Illustration fra lokalplanen

Bydel får den store tur - byggestart i dag

Næstved - 30. april 2018 kl. 06:15 Af Helle Hansen

De nuværende 886 lejeboliger i Sct. Jørgens Park i Næstved er opført i etaper fra 1964 til 1979. I dag begynder byggeriet af de nye familieboliger,

Sct. Jørgens Park har alle dage været et populært område at bo i, og her er flere års ventetid på en bolig.

- I mange år har Sct. Jørgens Park været kendt for at være et trygt sted, hvor mange er startet og sluttet med at bo, og de nye boliger er møntet på yngre, siger medejer af Sct. Jørgens Park Nicolai Hartmann.

I tirsdags blev lokalplanen for en større ombygning og nybyggeri i bydelen godkendt i byrådet, torsdag kom byggetilladelsen og i dag tages første spadestik til den store fornyelse af området.

Her er i første omgang tale om byggeri af 42 familieboliger og senere ad to omgange nye mindre boliger på førstesalen over butikscentret, som også skal ombygges og moderniseres.

