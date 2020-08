Sandra Nielsen (tv), Ebbe Jensen, Grethe Shelfeldt, Lise Randleff, Kirsten Balle, Anni Bang og Birgit Gullaksen er blandt de mange frivillige man kan møde i Mødrehjælpens butik. Foto: Anna C. Møhl

Butiksrokade: Mødrene flytter og søstrene lukker

Af Anna C. Møhl

Mødrehjælpen har for trange kår i butikken i Vinhusgade og får 500 kvadratmeter at brede sig i, når de rykker ind i gågaden efter Nytår.

Frivillige, som holder gang i Mødrehjælpen med ikke bare butikken, men også sommerlejr, udflugter og mødregrupper, er der mange af. Lige nu er aktivitetsniveauet bag den låste dør højt. Legetøj og tøj skal gøres klar til genåbningen. Der skal sælges ud, så der ikke skal pakkes for mange flyttekasser til vinter.

- Vi glæder os alle sammen til at komme i gang igen, siger Sandra Nielsen.

Hun er formand for Mødrehjælpens lokalafdeling, 32 år og studerer offentlig administration på Absalon. Hun var selv forbi butikken i Vinhusgade, da hun blev mor. Hun fik udleveret en babystartpakke, som også mange mødre gennem tiderne har haft stor gavn af. I pakken er der tøj fra inderst til yderst og et helt særligt håndsyet tæppe. Alt tøjet stammer fra Mødrehjælpens butik. Tæppet er syet af danske kvinder.

Mødrehjælpen flytter ikke kun til indre Ringstedgade for at få mere plads.

Butikken bliver så stor, at der i kælderen er plads til et regionalt lager.

Behovet for hjælp til udsatte enlige mødre og børnefamilier fik tidligere medarbejdere og nye ansigter til at genoprette Mødrehjælpen med socialrådgiver Hanne Reintoft i spidsen.

Formålet var og er stadig blandt andet at yde social, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til mødre for at sikre deres børn bedre opvækst og levevilkår.