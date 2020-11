Michael Haupt er allerede parat til at at tage hen hvor sneen er. Hans butik Ski-Sport har han indrettet i den tidligere Marineland-butik på Fabriksvej 58. Fotos: Per Witt

Butik for skisport har fået vokseværk

Ski-entusiasten Michael Haupt flyttede for to år siden butikken Ski-Sport til Erantisvej fra Skellet. Næste step markeres nu på lørdag, hvor Ski-Sport åbner dørene til en 100 kvm stor butik på Fabriksvej 58 med alt hvad hjertet kan begære af skiudstyr og kvalitetstøj til vinterbrug til både børn og voksne. - For kort tid siden blev jeg selvstændig som blikkenslager, og overtog i den forbindelse bygningerne på Fabriksvej 58. Her har jeg i den ene halvdel af bygningen ud til Fabriksvej fået rigtig god plads til at etablere min butik med ski, skitilbehør og skitøj, fortæller Michael Haupt, der selv, sammen med hustru og to teenagebørn, er rigtig glade for at rejse på skiferie til destinationer i Europa med ski og snowboards i bagagen. Familien håber meget at kunne tage på skiferie i påsken næste år.