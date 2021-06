Daginstitiutionen Busters Verden i Holsted lukket af det smitsomme delta coronavariant. Arkivfoto

Busters Verden nedlukket på grund af delta-variant

Næstved - 30. juni 2021 kl. 16:48 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Bare et barn smittet med den særligt smitsomme delta-Coronavirus har fået Styrelsen for Patientsikkerhed til at opfordre Næstved Kommune til at lukke hele børneinstitutionen Busters Verden i Holsted. Det betyder at 85 børn i tre børnehavegrupper og to vuggestuegrupper skal i selvisolation og testes to gange. En af grupperne var allerede lukket, fordi det nu smittede var har familiemedlemmer der er konstateret smittet.

Busters Verden holdes lukket til på mandag, måske længere, hvis der viser sig at være flere smittede.

Tappernøjevirus Næstved kommune har fået påbud om at lukke SFO'en på Fladsåskolens afdeling Korskilde i Tappernøje til og med onsdag den 7. juli. Påbuddet er udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed efter to tilfælde af smitte med den særligt smitsomme delta-variant af Corona.

Når personer bliver smittet med delta-varianten skal både nære kontakter og nære kontakters nære kontakter gå i selvisolation og lade sig PCR-teste på fjerde og sjettedagen efter de potentielt har været udsat for smitte.

Delta-smitten i Tappernøje-området har også betydet, at et par dagplejere har holdt lukket, fordi det har børn som er været nære kontakter til de smittede.

Kommunen drosler ned Selv om den nye smitsomme delta-variant er i fremmarch neddrosler Næstved den kommunale smitteopsporing så længe skolerne holde sommerferie.

- Der er generelt faldende smitte i kommunen og vi har ingen sogne der er tæt på grænsen for nedlukning, siger Jakob Bigum Lundberg, direktør for sundhed i Næstved Kommune.

Isolationsboliger Det er dog stadig muligt at bruge kommunens isolationsboliger hen over sommeren, hvis man ikke har andre steder at gå i selvisolation.

Styrelsen for Patientsikkerhed har mulighed for at få den kommunale beredskab op i omdrejninger igen i løbet af sommeren, hvis der bliver nødvendig.

Samtidig er der oprettet kviktestcenter i Karrebæksminde i sommerlandet, men kvikteststedet i Toksværd er lukket igen fordi der var ringe søgning.

