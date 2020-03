Fladså Turist holder stille, og 22 chauffører er sendt hjem uden løn og til en fremtid på dagpenge, fortæller vognmand Per Andersen. Foto: Helle Hansen

Busbranchen bløder: Ansatte bliver sendt hjem uden løn

- Vores forretning er stoppet 100 procent. Der er intet at køre med. Som i slet ingenting, siger vognmand i Fladså Turist, Per Andersen.

I sidste uge blev selskabets 22 chauffører sendt hjem - uden løn. Og forklaringen er nem at få øje på.

- Regeringens lønkompensation er et godt værktøj til virksomheder, der stadig tjener penge. Men vi tjener absolut ingenting, har flere faste udgifter og 20 busser, der holder helt stille. Og med nul indtægter har vi ikke råd til at betale timelønnede chauffører 10 procent af lønnen, fortæller Per Andersen.