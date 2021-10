Bundplacering i stor DIF-undersøgelse: Drukner idrætten i kulturen?

Se billedserie Undersøgelsen omfatter alle idrætsgrene i alle klasser ? fra de helt små, der begynder til fodbold, til de ældste, der dyrker seniormotion. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Næstved - 21. oktober 2021 kl. 06:43 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

Et dårligt resultat i Dansk Idrætsforbunds (DIF) store idrætsundersøgelse skyldes, at kulturen fylder meget mere end idrætten i Næstved Kommune, mener flere. Githa Nelander (NB) foreslår, at de to områder helt adskilles politisk.

Forslaget kommer på baggrund af en stor undersøgelse af landets 93 største kommuners prioriteringer og indsats på det idrætsmæssige område, som DIF har udført for tredje gang. Næstved er i bund 10 med en placering som nummer 84. Det er faktisk en fremgang, men det kunne stort set også kun gå én vej - i både 2013 og 2017 lå kommunen nummer 92 og næstsidst.

- Det resultat bliver man ikke imponeret af, og det er ikke godt nok, for Næstved Kommune har et kæmpe potentiale. Det er desværre et retvisende billede - placeringen afspejler, hvor mange penge man sætter ind på området, mener Philip Green, centerleder for kommunens største idrætsanlæg, Herlufsholm Idrætscenter.

Faciliteter mangler Næstved Kommunes idrætsforeninger er samlet i paraplyorganisationen Næstved Idræts Union, og her kalder formand Ole Hansen undersøgelsen for decideret deprimerende:

- Fremgangen er alene båret frem af indsatsen fra de frivillige. Der mangler stadig faciliteter, og jeg savner en løbende evaluering af, hvordan lokalerne bruges. Som det er nu, er der mange, der ikke kan dyrke den idræt, de vil, under optimale forhold. På sigt får det også indflydelse på folkesundheden, siger han og fortsætter:

- I kommunens strategi for kulturpolitikken fra 2018 er folkesundhed ikke nævnt med ét ord. Strategien handler kun om kulturen, ikke om idrætten. Der står intet om, hvad man vil gøre for at sikre, at børn og unge kommer ind i idrætten. Og det handler ikke kun om sundheden - idrætten har også en dannende og socialiserende effekt. Hele opdragelsen, der ligger i idrætten, anerkender vi ikke i Næstved.

Hvad bruges pengene på? Ifølge Ole Hansen er det afgørende, at kommunen giver flere penge til idrætten og i det hele taget har større fokus på området. Samme opfattelse har Philip Green.

- Man kan tydeligt se, at de kommuner, der er begyndt at bruge penge på området, kommer højere op på listen. Vi har virkelig brug for bedre faciliteter for at fastholde de unge. Jeg kunne godt tænke mig en mere langsigtet politisk vision og en decideret idrætspolitik i kommunen. Jeg kan også godt lide at komme på Holmegaard Værk og Rønnebæksholm, men jeg kunne godt tænke mig en mere åben diskussion om, hvad Kulturudvalgets penge bruges på, lyder det fra centerlederen.

Foreslår nyt udvalg Netop fordelingen mellem kultur og idræt i Kultur- og Demokratiudvalget, som idrætten hører under, er noget, der særligt optager udvalgsmedlem Githa Nelander (NB).

- Idrætten forsvinder i kulturen og bliver klemt og glemt. Der er ikke meget sport i Kulturudvalget. Jeg tror, det ville være godt, hvis de to ting blev adskilt. Derfor foreslår jeg, at vi opretter et Vækstudvalg, der håndterer erhvervslivet, eliteklubber og ildsjæle - og her kunne idrætten generelt godt komme ind under. Der er også enormt meget netværk i idrætslivet, så det ville give god mening at sammensætte sådan et udvalg, siger byrådspolitikeren, der også foreslår, at lokaler og idrætsanlæg skal stilles gratis til rådighed for idrætsforeningerne:

- Der er regnet på, at det vil koste syv millioner kroner. Der er flere steder at hente de penge. Man kunne kigge på at samle administrationerne i de store kulturinstitutioner som Arenaen, Rønnebæksholm og Grønnegades Kaserne Kulturcenter. Der kunne jeg hurtigt finde de syv millioner. Økonomi spiller en stor rolle, for hvis man ikke kan se noget have mulighed for at udvikle sig, så er det svært at tiltrække medlemmer og frivillige til idrætsforeningerne.

Burde ligge i bedste halvdel Ligesom Ole Hansen og Philip Green savner Githa Nelander også en idrætspolitik i kommunen:

- Vi mangler en klart defineret idrætspolitik. Da vi lavede en kulturpolitik i 2018, spurgte jeg, hvor idrætten var blevet af. Den skulle laves bagefter, lød det, men det blev den aldrig. Vi har brug for nogle klare mål: Hvor vil vi hen? Jeg ser gerne, at vi både kan føde talenter men også have idrætsklubber, hvor folk bare hygger sig - det er godt for sundheden. Og Næstved Kommune har en størrelse, hvor vi klart burde være i den bedste halvdel af sådan en undersøgelse, siger hun.

Undersøgelsen fra DIF bygger på resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse blandt alle idrætsforeningerne samt data fra Danmarks Statistik, Centralt Foreningsregister samt facilitetsdatabasen, som drives af Idrættens Analyseinstitut i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden.

Kommunerne er blevet tildelt point på 21 parametre i hovedkategorierne "faciliteter", "frivillige", "idrætspolitik" og "økonomi". Helt i top ligger Skive, Roskilde og Vallensbæk, mens Bornholm, Egedal og København udgør bunden.

Udvalgsformand lover bedre faciliteter og klar politik - Jeg synes, otte pladser frem på fire år er meget godt gået. Faciliteter tager lang tid at rykke på. Vi har støttet Herlufsholms projekt ”Bold og bevægelse”, vi har fået flere kunstgræsbaner, og vi er i gang med at forbedre svømmefaciliteterne. Så vi er i gang.

Sådan siger Linda Frederiksen (S), formand for Kultur- og Demokratiudvalget. Hun fortæller, at kommunen i begyndelsen af næste valgperiode vil iværksætte en stor facilitetsplan, så de forskellige idrætsanlæg kan blive forbedret. Hun er også klar til at følge ønsket om en decideret idrætspolitik, dog i en lidt bredere udgave:

- Det står på to-do-listen. Den skal laves, men det kræver, at det bliver i samarbejde med borgerne og interessenter fra områderne, og det har ikke været muligt, fordi vi ikke har kunnet mødes på grund af corona. I øvrigt mener jeg, at det skal være en fritids- og ikke en idrætspolitik, så vi ikke begrænser mulighederne. Ligesom vi har en kulturpolitik, så skal vi også have en selvstændig fritidspolitik, fastslår hun.

Dårligt forslag Linda Frederiksen kan dog ikke genkende billedet af, at kulturen fylder meget mere end idrætten i Næstved Kommune.

- Biblioteket er en meget stor post, men hvis man piller det ud, så er idrætten prioriteret lige så meget som kulturen. Jeg synes ikke, man kan sige, at kulturen har fået mest plads, siger udvalgsformanden, der slet ikke kan følge Githa Nelanders forslag om at adskille kultur og idræt politisk:

- Det er noget af det dårligste, jeg længe har hørt. Hvis man skal have fritidslivet til at fungere, skal man have synergierne i de ting til at hænge sammen. Man skal også huske, at vi i Kulturudvalget har givet en masse kompetencer videre til Fritidsudvalget. Det er dem, der administrerer medlemstilskud og lokaletilskud til foreningerne. Det har vi ikke gjort på kulturen. Derfor kan det syne af, at vi har flere kultursager på dagsordenen. Det, tror jeg, Githa har glemt.

Linda Frederiksen vil være tilfreds, hvis Næstved Kommune springer endnu 8-10 pladser frem, når næste DIF-undersøgelse efter planen laves om fire år.