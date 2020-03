Flere buffet-restauranter i Næstved har valgt at lukke midlertidigt. Det gælder også Ilden på Dania. Foto: Robert Andersen

Buffetrestauranter lukker under corona-krisen

Næstved - 15. marts 2020

Der er ikke mange, der tænker på at gå ud og spise og blande sig med andre folk i disse tider. En lang række restauranter har derfor taget konsekvensen og lukket ned. Det gælder blandt andet de populære familie- og buffet-restauranter, Ilden og Flammen i Næstved.

- Vi har fulgt myndighedernes opfordring og lukket vores fire restauranter frem til 31. marts - også den i Næstved. Det er selvfølgelig hårdt for personalet, der er sendt på tvungen ferie uden løn, men de har alle udvist forståelse for det vi gør, fortæller indehaver af Restaurant Ilden, Frantz Weidemann.

Det bliver hårdt

Han tør ikke gætte på, hvad der vil ske, hvis coronavirussen ikke kommer under kontrol indenfor de næste par uger.

- Det spørger jeg også mig selv om. Det bliver hårdt for mange, og umiddelbart er der ingen økonomisk hjælp at hente udover at vi har fået henstand med næste moms-regnskab, siger Frantz Weidemann.

Også Flammen har lukket kædens 11 restauranter rundt i landet, foreløbig frem til torsdag den 26. marts.

- Vi lukker for at bidrage til bekæmpelsen af smittespredningen - for at beskytte både vores medarbejdere og vores gæster, og håber på forståelse, meddeler familien Sunddahl, der står bag den populære grillbuffet til storsultne danskere.

Også Jensens Bøfhus har valgt at lukke helt ned. De valgte dog til at starte med at indskrænke kapaciteten til max. 90 pladser og skabe plads mellem bordene. Men nu er det altså heller ikke muligt at spise der.

Tvungen ferie

Sundhedsmyndighederne opfordrer ikke ligefrem folk til at gå ud at spise under corona-krisen. Her hedder det, at folk i risikogruppen skal holde sig væk. Andre kan gøre det med forsigtighed, hvis der er god plads. Især skal man undgå buffeter, hvor mange mennesker benytter samme bestik til at tage mad, eller hvor en gæst kan være kommet til at hoste ud over maden.

For at undgå af restauranterne går helt i sort under corona-krisen indgik fagforbundet 3F torsdag en aftale med Horesta som betyder, at virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen nu har mulighed for at sende deres medarbejdere på tvungen ferie. Det sker for at forhindre flere konkurser og fyringer.