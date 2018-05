Se billedserie Budgettet som det bliver fremlagt for Kultur- og Demokratiudvalget på onsdag. Foto: bruger

Send til din ven. X Artiklen: Budget: Arena fordobler eventomsætning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Budget: Arena fordobler eventomsætning

Næstved - 12. maj 2018 kl. 11:03 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arena Næstveds eventomsætning (koncerter og lignende. red.) stiger fra 3,7 mio. kroner i 2018 til 8,08 mio. kroner i 2019 og til 11,05 mio. kroner i 2020. Det viser det budget, som netop er blevet sendt til medlemmerne i Kultur- og Demokratiudvalget.

Udvalget udbad sig yderligere information på mandagens møde.

Der er et overskud på driften i 2017 efter 2016 bød på et underskud på fire mio. kroner. Ifølge budgettet forventer Jakob Brixvold, at driftsoverskuddet 2018-2020 bliver på henholdsvis 567.000 kroner, 1,75 mio. kroner og 2,47 mio. kroner.

Dette er dog kun nok til at overholde forpligtigelserne overfor Lokale- og Anlægsfonden, hvis den planlagte låneomlægning bliver godkendt i udvalg og byråd, da man i øjeblikket skal betale 2,4 mio. kroner af på gælden om året.

Forskellen på eventindtægter og eventudgifter i 2018 er 360.000 kroner, mens de i 2019 og 2020 er henholdsvis 1,62 mio. kroner og 3,32 mio. kroner.

Lønudgifterne i 2018 er 4,99 mio. kroner og i 2019 og 2020 henholdsvis 5,90 og 6,35 mio. kroner, og det relatere til større aktivitet i arena.

Den generelle omsætning stiger også gennem de næste år, kan man se i budgettet

I 2016 omsatte man for 8,08 mio. kroner. De kommende år stiger det fra 11,03 mio. kroner i 2017 til 24,56 mio. kroner i 2020.

- Det er helt realistisk, hvad vi fremlægger, siger direktør i Arena Næstved Jakob Brixvold og påpeger, at 2020-budgettet skal revideres med tiden, og måske også 2019.

- Der er en grund til, at vi tydeligt har fremhævet på budgettetat, det er et arbejde i proces. Vi bliver nødt til at danne vores erfaringer, før vi kan sætte to streger under fremtiden, siger han.

Nu er det så meningen, ifølge det forslag der ligger til behandling i Kultur- og Demokratiudvalget, at arenaens lån på 26. mio. kroner til Næstved Kommune have forlænget afdragsfrihed frem til 2025, mens et banklån på 46 mio. kroner skal konverteres til et realkreditlån, der er afdragsfrit frem til 2021. Bliver dette godkendt, er arenaen selvkørende i fremtiden.

Der er ekstraordinært møde i udvalget på onsdag 16. maj, efter at udvalget udsatte punktet på mandagens møde og efterspurgte yderligere information.

relaterede artikler

Udvalg udskød beslutning om arenaens økonomi 10. maj 2018 kl. 13:30

Carsten Haurum: Arenaen bliver en succes 09. maj 2018 kl. 17:31