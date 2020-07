Se billedserie Det var en usædvanlig og lige så uhøjtidelig vielse, viceborgmester og citychef Daniel Lillerøi forestod fredag formiddag.Foto: Anna C. Møhl

Bryllup: Par viet mellem udsalgsskilte og tøjstativer

Næstved - 25. juli 2020

I en gummibåd på Smålandshavet, i en have eller på toppen af Storebæltsbroen.

Fredag formiddag viede viceborgmester og citychef Daniel Lillerøi Karen Rosén og Ulla Neubauer i parrets tøjbutik Grey's på Axeltorv.

Det havde viceborgmesteren godt nok aldrig prøvet før.

Med tøjstativer og udsalgsskilte som scenografi gik den usædvanlige vielse i gang.

Helt som i parrets ånd meget uhøjtideligt.

Intetanende kunder gik ind i butikken og lagde knapt nok mærke til, at de blev en slags statister til en vielse.

De så ud til udelukkende gå efter en ny sommerkjole eller et tørklæde.

Klagede til biskoppen Helt så stille gik det ikke for sig, da et homoseksuelt par blev velsignet i Herlufsholm Kirke for 19 år siden. Efter præstens velsignelse brød forargelsen ud i dele af sognet.

Biskoppen i Roskilde modtog klager over, at en præst havde velsignet et homoseksuelt pars kærlighed.

Andre gik endnu mere radikalt til værks og skiftede i protest til et andet sogn og en anden præst, også kaldet at løse sognebånd.