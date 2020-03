Se billedserie Brugsuddeler Flemming Jensen er sikkert placeret bag det nyopsatte plexiglas, når han ekspederer sine kunder. På den måde undgår han, at dråber fra kundernes næse eller mund rammer han og hans kassemedarbejdere, hvis en kunde skulle komme til at nyse eller hoste. Foto: Ida Steenfeldt Andersen

Brugsuddeler: Jeg er bekymret for mine ansatte

Næstved - 19. marts 2020 kl. 19:30 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre liter letmælk, en pakke hakket svinekød til frikadeller, en pose gulerødder og lidt lækkert. Et meget almindeligt indkøb, som brugsuddeler Flemming Jensen og hans ansatte i Brugsen i Fuglebjerg gladeligt hjælper kunderne med at gennemføre.

Men indkøb - både store og små - bliver ikke længere "bare" gennemført.

Efter risikoen for at blive smittet med den potentielt dødelige coronavirus, så har Flemming Jensen været nødt til at tage en del forholdsregler i butikken.

- Mine ansatte ved kassen sidder jo i skudlinjen for at blive smittet, så der er behov for så stor sikkerhed omkring dem som muligt, siger han.

Udover at bede sine kunder om at holde afstand til hinanden ved at holde sig bag påklistrede diskretionslinjer på gulvet, så har Flemming Jensen valgt at få sat plexiglas op mellem kunderne og kassemedarbejderne. På den måde undgår kassemedarbejderne at blive ramt af eventuelle nys eller hos fra kunderne.

- Jeg er positivt overrasket over vores kunder. De holder sig pænt bag linjerne, betaler primært med dankort og er generelt smilende og forstående, siger han og fortsætter.

- Men jeg havde heller ikke regnet med andet, for vi har nogle rigtig gode kunder.

På en almindelig hverdag er der mere end 1000 ekspeditioner i Brugsen. Det betyder, at de ansatte, der sidder bag kassen, er i kontakt med mange forskellige mennesker, som kan være bærere af eller i værste fald smittet med corona. Flemming Jensen har dog været nødt til at sende tre medarbejdere hjem som resultat af coronavirussen.

- Jeg har sendt de medarbejdere hjem, som har været forkølet, sløje, eller som er sikre på, at de har været sammen med en eller flere smittede, siger han.

Tirsdag eftermiddag holdt fødevareminister Mogens Jensen pressemøde. Her blev der fremlagt en række krav, som butikker og virksomheder i detailhandlen skal overholde. Et af kravene lyder på, at der mindst skal være fire kvadratmeter tilgængeligt gulvareal per kunde i butikkerne.

Det er et krav, som Flemming Jensen er sikker på at kunne overholde.

- For mig vil det svare til, at jeg har 250 kunder - på samme tid. Så med mindre folk går i total hamstringsmode, så bliver det ikke noget problem, siger han og smiler.

Flemming Jensen har ikke oplevet direkte hamstring i Brugsen, men han kan tydeligt mærke, at den daglige omsætning er øget markant.

- Den seneste uges omsætning svarer til en rigtig god uge op til jul, forklarer han.

Som brugsuddeler har han ret til at sætte et maksantal på varerne per kunde. Det har dog ikke været nødvendigt endnu.

Et par, som ikke kan sige sig fri for at have hamstret, er Lisbeth og Jannick Bengtsen. De gik, med egne ord, "i panik", da statsminister Mette Frederiksen onsdag i sidste uge meldte ud, at store dele af det offentlige Danmark lukkede ned.

- Vi vidste ikke, hvad situationen ville betyde for os, så vi skyndte os i Bilka for at handle en masse kød og mel ind, forklarer Lisbeth Bengtsen.

I alt handlede parret for omkring 5000 kroner i Bilka onsdag aften. I dag kan parret godt se, at det måske var en lidt forhastet beslutning. Derfor er de gået tilbage til at handle almindelige mængder ind igen.

- I dag skal vi bare have lidt friske forsyninger i form af mælk, smør og lidt grønt, siger Jannick Bengtsen.

Under normale omstændigheder arbejder Lisbeth Bengtsen på kontor og Jannick Bengtsen som mekaniker. Men på grund af coronakrisen er de begge blevet sendt hjem fra arbejde.

- Vi må jo få det bedste ud af tiden. Jeg forsøger at få ryddet lidt op og hygge lidt om familien med hjemmebag og god mad, siger Lisbeth Bengtsen.

De er enige om, at selvom situationen er træls, så er det bedst for alle, at der bliver taget så mange forholdsregler som muligt - både derhjemme og i butikkerne.