Brugsforeningen er stadig selvstændig

- Det handler om selvstændigheden, at vi kan handle med det, vi har lyst til. Vi vil gerne være endnu mere købmænd, og det har vi større mulighed for nu. Det er en lang, sej rejse, som skal gøre vores butik endnu mere attraktiv på sigt, forklarer uddeler Niels Kjeldsen.

Navnet er fortsat det samme, men leverandøren er ny, og det har været på både godt og ondt. Det er nemlig ikke altid lige let at gøre alle tilfredse, og ledelsen og de ansatte er da også blevet mødt af kunder, der savner de gamle varer eller synes, varerne er blevet for dyre. I stedet for at lade sig slå ud, har ledelsen valgt at bruge kritikken konstruktivt.