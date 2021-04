Brugervenlig opgradering: Nu er det lettere at finde oplevelser i kommunen

Det er også blevet nemmere for brugerne at dele deres bedste tips til vandreruter, den lokale skaterbane, lækre legepladser, smagfulde gårdbutikker og smukke naturområder med MærkNæstved.dk's 60.000 årlige, unikke sidebesøgende.

MærkNæstved.dk er også blevet koblet på oplevelsesportalen KultuNauts databaser. Det betyder, at arrangørerne kun skal oprette sit arrangement én gang på MærkNæstved.dk for at blive fundet på alle oplevelsessider, der er knyttet til KultuNaut.

Det nye design skulle også gøre det lettere at målrette søgningen på emner og tid. For eksempelvis at finde de mange gratis arrangementer eller at få et hurtigt overblik over arrangementer, der kan krydre weekenden.