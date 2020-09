Bo Søsted er konstant overvåget af en respiratorisk hjælper og har brug for hjælp døgnet rundt. Han er taknemmelig over at få lov til at blive boende på Enø, når Græshoppebroen lukker 7. september. Foto: Kim Palm

Brolukning: Multihandicappet får lov til at blive på isoleret ø

Næstved - 01. september 2020 kl. 04:37 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bo Søsted har behov for hjælp døgnet rundt. Han lider af en sygdom, der har frarøvet ham evnen til at tale og bevæge sig, han har brug for hjælp til at trække vejret og modtager hjemmehjælp otte gange i døgnet.

Alligevel får han lov til at blive boende på Enø, når Græshoppebroen lukker 7. september.

Kommunen har nemlig vurderet, at det er fuldt forsvarligt at lade Bo Søsted, der er ramt af nervesygdommen ALS, blive boende på sommerhusøen under den 27 dage lange brorenovering.

- Jeg har valgt at kaste mig ud i det uvisse og blive på Enø. Jeg skulle naturligvis have accept af kommunen og af det firma der administrerer mine respiratoriske hjælpere, men jeg er fuldstændig tryg med løsningen, fortæller Bo Søsted til Sjællandske fra sin computer, hvor han kan skrive med øjnene.

Næstved Kommune vil have tre hjemmeplejebiler holdende på Enø-siden af den lukkede bro og hjemmehjælpen får også et depot til hjælpemidler på øen, hvor det kun vil være muligt at komme over til fods eller på cykel under brorenoveringen.

Kommunen skønner, at omkring 450 personer har fast adresse på ferieøen - mange af dem er pensionister - og flere har behov for hjemmehjælp.