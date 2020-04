Se billedserie Værtens Mindste Broløb handler mere om, at deltagerne får en god oplevelse, end om at komme først over målstregen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Broløb i september aflyst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Broløb i september aflyst

Næstved - 03. april 2020 kl. 11:51 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arrangørerne bag det populære rollator- og kørestolsræs over Græshoppebroen, Værtens Mindste Broløb, har meddelt, at der ikke kommer til at lyde noget startskud i 2020. Løbet er nemlig aflyst - først og fremmest på grund af den planlagte renovering af Græshoppebroen, men også på grund af frygten for en lang coronakrise.

Det fortæller Louis Holm Kristensen, der er formand for Karrebæk Idrætsforening, som er hovedarrangør af Værtens Mindste Broløb.

- Næstved Havn har kontaktet os og fortalt, at de skal bruge Grundlovspladsen, som vi bruger som start- og målområdet, til at opbevare materialer på, så vi kan ikke afvikle løbet, siger han.

Den første tanke var, at løbet så kunne rykkes et par uger frem, så det blev afholdt midt i august i stedet for i september. Men efter lidt betænkningstid blev løbet helt droppet.

- Hvis vi rykker det til midt i august, rammer vi folks sommerferie. Derudover føler vi os heller ikke overbevidste om, at coronapandemien vil være overstået midt i august, og så skal vi altså ikke have samlet hundredevis af plejehjemsbeboere, siger han.

Louis Holm Kristensen er ked af, at løbet må aflyses. Han er dog sikker på, at alle, der havde glædet sig til at deltage i det 1,25 kilometer korte broløb, får chancen igen næste år.

- Jeg er overbevist om, at Værtens Mindste Broløb vender tilbage næste år, siger han.

Det er i øvrigt ikke en stavefejl, at løbet hedder Værtens Mindste Broløb. Årsagen til den lille sprogforbistring er, at der faktisk findes et løb i Danmark, hvor der indgår en kortere bro - dog ikke en vejbro.

Derfor valgte arrangørerne i sin tid at døbe løbet "Værtens Mindste Broløb" fordi værten er de handlende og restauratører i Karrebæksminde i samarbejde med Karrebæk Idrætsforening, Destinations Udvikling Netværk Karrebæksminde (DUNK) og DGI.

relaterede artikler

Her skal du parkere når Græshoppebroen lukker 25. februar 2020 kl. 16:35