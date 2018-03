Næstved er en af Brøndbys samarbejdsklubber, og det nuværende førerhold i Superligaen har de senere år spillet flere træningskampe på Næstved Stadion. Billedet her er fra 2016. Foto: Bjørn Armbjørn

Brøndby afholder unik fodboldcamp i Næstved

Næstved - 26. marts 2018 kl. 11:38 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Unge, håbefulde fodboldspillere fra Næstved-egnen i alderen 7 til 14 år får snart mulighed for en ekstraordinær træningsoplevelse. Danmarks mest populære fodboldklub - Brøndby IF - gæster nemlig i weekenden 9./10. juni Næstved IF med deres Brøndby Camp.

Tidligere er fodboldcampen udelukkende blevet afholdt på Vestegnen, men nu udvides konceptet altså. Formålet med campen er at give børn en mulighed for at opleve, hvordan Brøndby IF's børnetræning er og ikke mindst være med i en hel weekend pakket med fodbold.

De unge spillere opdeles i grupper på omkring 12 spillere efter evner, så det sportslige niveau bliver så højt som muligt.

Prisen for en weekendcamp er 899 kroner per deltager, hvilket inkluderer frokost, frugt, saft, en tøjpakke, drikkedunk samt to billetter til en udvalgt Superliga-kamp på Brøndby Stadion.

