Brand i industribygninger: Område afspærret

- Vi havde svært ved at se ilden, da vi ankom, men vi kunne fornemme, at der var røg i området, siger han.

- Branden havde spredt sig til bygningens væg- og tagkonstruktion, så vi fjernede et par tagplader for at være sikker på, at den blev slukket fuldstændig, siger han.