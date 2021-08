Se billedserie Fotos: Kim Rasmussen

Bramsen brandslukkede begejstret

Næstved - 04. august 2021 kl. 17:30 Af Kristina Herlev Wulff Kontakt redaktionen

- Hun kommer nu!

Sergent Daniel Toborg klapper en enkelt gang i hænderne, mens han med raske skridt går over mod de værnepligtige ved den orange pionérvogn.

Ved hjørnet af Beredskabsstyrelsen Sjællands gule murstensbygning står fire uniformerede mænd. Og én forsvarsminister.

Pludselig lyder sirenerne og overdøver alt. Få sekunder efter bliver lyden ledsaget af støvletramp. De værnepligtige spæner forbi deres øverste chef. Som er der for at sige tak til alle på Beredskabsstyrelsen Sjælland for deres indsats. Og, som hun siger:

- Fordi de gør det rigtig godt.

Kan ikke tage en dag ud De værnepligtige forsvinder ind i den grå barak, og før en journalist kan nå at få bundet sine snørebånd, står de igen ude på pladsen. På en lige linje. Med indsatsdragter på og de orange hjelme ved fødderne.

For selv om det her er fint besøg af forsvarsminister Trine Bramsen, så er der ikke stillet en masse an udelukkende for hendes skyld.

- Vi har ikke tid til at tage en dag ud af programmet kun til det. Der skal også være noget uddannelsesmæssigt i det for dem, siger Martin Vendelbo, der er stabschef hos Beredskabsstyrelsen Sjælland, med henvisning til de omkring 100 værnepligtige, der er ved at uddanne sig hos dem.

Noget gammelt lort Under pavillonens sorte dug står fire værnepligtige. Fødderne i bredstilling. Hænderne på ryggen. Smilene afdæmpede men stadig imødekommende.

- Hvad fik jer ind i det? spørger Trine Bramsen og tager en gulerodsstav fra glasskålen.

Da de fire har fortalt lidt om deres baggrund, vil hun gerne vide, om der er noget, hun skal tage med hjem på kontoret på deres vegne. En viden, de vil dele.

Det får tungerne på gled. Blandt andet er udstyret ikke ligefrem tiptop, forklarer en værnepligtig alvorligt.

- Det er, undskyld sproget, noget gammelt lort meget af det, lyder det ærligt fra den værnepligtige, der har fået lov til at tale frit.

- De må gerne komme med kritik, hvis de vil, fortæller stabschef Martin Vendelbo.

- Det, de har lyst til at sige, det skal de sige. For det kommer man altså længst med.

Og det er noget, forsvarsministeren kan bruge.

- Det giver bare noget andet i forhold til at sidde på et kontor og få nogle papirer med en masse gode forslag. Så det giver faktisk rigtig meget til mit arbejde, at jeg er ude at møde dem, det handler om, forklarer den socialdemokratiske forsvarsminister.

Trine Bramsen fik lov at klippe en bil op.

Bramsens brusebad - Har du nogensinde prøvet at smadre en rude? spørger sergent Daniel Toborg ministeren og viser hende hen til vraget af en sølvgrå Skoda.

- En del af det sjove, eller hvad man skal sige, når man træner frigørelse, det er det med ruden, siger sergent Daniel Toborg, da ministeren har smadret bilens siderude.

Længere henne på øvelsespladsen står forsvarsministeren nu med et joystick i hånden. Og ser mægtig fornøjet ud.

For når hun flytter på joysticket, så bevæger dysen fra en brandslange sig. Og fra dens placering på toppen af den gule vogn kan dens stråler nå rigtig langt.

Hun kigger på strålen og derfra hen på den lille ildebrand, der er startet for øvelsens skyld. Hendes smil når næsten tværs over ansigtet, da hun lykkes med at sende en regnbyge ind over nogle af de fremmødte.

Sergenten smiler også.

- Jeg er fuldt tilfreds med mine værnepligtige. De lavede et rigtig godt stykke arbejde. Så der er store smil over hele linjen, siger Daniel Toborg.

Men han blev heller ikke ramt af ministerens brusebad...